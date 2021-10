Trestné stíhanie amerického herca Aleca Baldwina (63), ktorý zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú († 42) a zranil režiséra na natáčaní svojho najnovšieho filmu Rust, nie je v tejto chvíli vylúčené. Uviedla to v stredu prokurátorka, ktorú citovala agentúra AFP.

“Očividne (Baldwin) je osobou, ktorá vystrelila zo zbrane," uviedla v stredu prokurátorka Mary Carmacková-Altwiesová. "V tejto chvíli sú na stole všetky možnosti," dodala.

K tragédii došlo vo štvrtok minulý týždeň v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom Rust, v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin", uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.

V čestných vyhláseniach režiséra Joela Souzu a kameramana Reida Russella sa píše, že Baldwinovi bola podaná zbraň s tvrdením, že je vybitá. Podľa prokurátora sa však na scéne našlo "obrovské množstvo nábojov" a je potrebné vyšetriť ich pôvod.

Podľa istého svedka, ktorý mal informácie o nakrúcaní, sa malo ráno v deň incidentu zabávať so zbraňami strieľaním do plechoviek ostrými nábojmi. Podľa príkazu na prehliadku, ktorú vykonal úrad šerifa okresu Santa Fe, bola poslednou osobou, kto pred Baldwinom manipuloval so zbraňou len 24-ročná zbrojárka Hannah Gutierrez-Reedová.

Tá mala zbraň spolu s ďalšími dvoma revolvermi nechať ležať v to ráno bez dozoru na vozíku. Z neho ju neskôr vzala skupina členov štábu a strieľala do plechoviek. Reedová už zbrane potom nekontrolovala.

