"Musíme dobudovať štruktúru hnutia, sústrediť sa na mladú generáciu a hľadať nové tváre. Teraz bude časť nabrať sily, pripraviť ďalšiu stratégiu do európskych a krajských volieb v roku 2024 a do volieb do Poslaneckej snemovne v roku 2025," načrtol svoj plán Babiš.



Okrem toho sa chce venovať aj charite, chodiť do regiónov a pomáhať ľuďom. "Svoje mediálne a spoločenské aktivity obmedzím, aby som mediálnej a politickej scéne zobral hlavný terč obsesívnej nenávisti," dodal.



Odteraz bude podľa svojich slov chodiť častejšie aj do Snemovne. "Konečne som pochopil, ako to tam funguje. Musíte tam byť vždy, keď sa kliká," povedal s úškrnom expremiér.



Hlavnou úlohou ANO bude teraz podľa neho presvedčiť voličov SPD a ČSSD, že jeho hnutie je jediné, ktoré bude obhajovať ich záujmy. Mnohí vraj zabudli, čo skratka ANO znamená – je to Akcia nespokojných občanov. Predsedníctvo sa tiež uznieslo, že hlavnými tvárami hnutia budú Alena Schillerová a Karel Havlíček ako predseda tieňovej vlády.





Bývalý český premiér mal po prezidentských voľbách niekoľko dní "politický detox", už v utorok sa však objavil na zasadnutí Poslaneckej snemovne. Zo všetkých poslancov patrí k najväčším absentérom.



Na stredajšom zasadnutí predsedníctva sa funkcie podpredsedu hnutia vzdal hajtman Moravskosliezskeho kraja Ivo Vondrák. Opakovane kritizoval kampaň svojho straníckeho šéfa pred prezidentskými voľbami a verejne podporil jeho protikandidáta Petra Pavla. Podobne sa vyjadroval aj primátor Ostravy Tomáš Macura. Politológovia predpokladali, že by v rámci hnutia mohli založiť názorovú platformu.



Niektoré české médiá v stredu písali o tom, že by podľa zdrojov z prostredia hnutia mal Babiš zostať v Snemovni do jari, potom sa vzdať mandátu a pripravovať sa na kampaň pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu, krajskými a senátnymi voľbami. Zároveň by vraj mal pripraviť potenciálneho lídra do parlamentných volieb, ktoré budú v roku 2025. Ním by mal byť podpredseda hnutia Karel Havlíček.