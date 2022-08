V susedných Čechách sa už chystajú na prezidentské voľby. Podľa prvých prieskumov je favoritom bývalý premiér Andrej Babiš (67). Vyhral by prvé kolo, v druhom by však narazil. Prečo?

V júli pripravila prezidentský model agentúra Median. Výsledky prezentoval portál idnes.cz. Podľa neho na prvom mieste stále zostáva expremiér a šéf strany ANO Andrej Babiš, ktorý by v prvom kole získal 25,5 percenta hlasov voličov. Druhý je armádny generál vo výslužbe a bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, mal by 21 percent. Obaja majú rovnakú podporu voličov ako v júni.

O tretie miesto sa delia Marek Hilšer a Danuše Nerudová, obaja získali zhodne 7,5 percenta. Piaty skončil Josef Středula so siedmimi percentami.

Podľa Medianu by do prípadného druhého kola prezidentských volieb postúpili Andrej Babiš a Petr Pavel. Lenže, ako uvádza Median, tam by už vyhral Petr Pavel a získal by 59,5 %, Andrej Babiš by dostal iba 40,5 % hlasov voličov.

Český prezident Miloš Zeman (druhý sprava), jeho manželka Ivana Zemanová (vpravo), maďarská prezidentka Katalin Nováková (druhá vľavo) a jej manžel István Veres (vľavo) pózujú fotografom na Pražskom hrade. Kto tam zasadne po voľbách začiatkom roka 2023? Zdroj: TASR/AP/Noemi Bruzak

Všetko, ako vždy, môžu zvrátiť voliči, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, či pôjdu voliť a koho budú voliť. Prezidentských volieb by sa v júli 2022 zúčastnilo 62,5 % respondentov. Dalších 7,5 % účasť vo voľbách zvažuje a 5 % ešte nie je definitívne rozhodnutých, či pôjde alebo nepôjde voliť. K prezidentským voľbám by teraz nešlo 25 % opýtaných a 16,5 % by nešlo určite.

Paradoxne, práve najsilnejší adepti na prezidentské kreslo, teda Babiš a Pavel, zatiaľ kandidatúru neohlásili. Babiš chce svoje rozhodnutie oznámiť až tesne pred odovzdaním prihlášok a Pavel začiatkom septembra.

Podľa prieskumu ďalší v poradí - Hilšer, Nerudová i Středula - už potvrdili, že chcú kandidovať.

Dočkajú sa Česi ženy - prezidentky? Kandiduje i Danuše Nerudová, ale na jej víťazstvo to zatiaľ nevyzerá. Zdroj: internet

Posledný termín na odovzdanie prihlášok kandidátov na českého prezidenta je 8. november. Ku kandidatúre treba buď 50 000 podpisov voličov alebo podpora 20 poslancov či 10 senátorov. Prvé kolo prezidentských volieb sa v Čechách uskutoční 13. a 14. januára 2023.

Je však pravda, že aj keď Babiš kandidatúru oficiálne neoznámil, už zahájil veľkú cestu "po vlastech českých, moravských a slezských". Za voličmi jazdí v obytnom aute a už došlo aj k incidentom, ktoré musela riešiť polícia. Tvrdí však, že nejde o prezidentskú kampaň.

