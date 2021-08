Informoval o tom denník The Guardian. Lapsley bol dočasne vyslaný pracovať na ministerstvo obrany, ale po preverení okolností straty dokumentov a nezistení "stôp po špionáži" bol preradený späť na ministerstvo zahraničných vecí.

Denník spresnil, že kým sa neukončí úplné preskúmanie jeho prípadu, diplomatovi bola pozastavená bezpečnostná previerka. Bez bezpečnostnej previerky však nemôže pokračovať v práci ma ministerstve obrany, kde bol generálnym riaditeľom zodpovedný, za obrannú politiku NATO a všeobecného euroatlantického priestoru.

Podľa novín The Guardian bol pritom Lapsley na zozname kandidátov na vymenovanie do funkcie stáleho predstaviteľa Británie pri NATO. Podľa vládnych zdrojov sa teraz jeho šance na povýšenie znížili, i keď stále má "možnosť rehabilitovať sa". Denník The Times zároveň poznamenal, že mnohí predstavitelia ministerstva obrany sú zmätení z toho, že Lapsleymu sa po takomto incidente podarilo udržať si prácu vo vláde.

