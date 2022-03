Nick Reynolds, analytik britského think-tanku s názvom Kráľovský inštitút spojených služieb pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI), pre BBC povedal, že Ukrajina musí zabrániť dvom scenárom – a zároveň pokračovať v obrane miest pred ruským útokom.

Po prvé, existuje riziko, že sa ruské jednotky presunú z juhu a nadviažu kontakt so svojimi silami na severe. Ak by sa tieto dva fronty spojili do jedného, izolovalo by to veľké množstvo ukrajinských jednotiek rozmiestnených pozdĺž línie konfliktu v Doneckej a Luhanskej oblasti, kde sú sústredené od roku 2014.

"Práve teraz je ruský postup z juhu pomalý. Ale hlavným dôvodom týchto operácií je to, že môžu odrezať OOS (Operácia spoločných síl). Izolovalo by to značnú časť ukrajinskej armády," uviedol Reynolds.

Po druhé, ukrajinská armáda by sa mohla dostať do stavu blízko vyčerpania svojich zásob munície. "Podľa ich vlastného odhadu na začiatku vojny mali zásoby vydržať na desať dní bojov. Pravdepodobne sa čoskoro vyčerpajú," poznamenal Reynolds.

Podľa neho je ťažké povedať, aké zásoby im zostali po siedmich dňoch, ale vzhľadom na intenzitu bojov predpovedá, že Ukrajina nebude schopná vydržať dlhšie bez čerstvej munície a zásob delostreleckých granátov.

Vojenská pomoc, ktorá je dopravovaná na Ukrajinu, musí po príchode do krajiny ísť pozemnou dopravou, čo znamená pomalú cestu na veľké vzdialenosti. "Keď ukrajinské sily nebudú môcť získať tieto typy munície, budú v ešte väčšej nevýhode ako teraz," dodal Reynolds.

