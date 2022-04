Francúzi si v nedeľu volia novú hlavu štátu! V druhom kole sa proti sebe stretnú úradujúci francúzsky prezident Emmanuel Macron a krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Aj keď je podľa predbežných prieskumov o výsledku viac-menej rozhodnuté, poďme sa pozrieť na to, čo by pre francúzsku, ale aj európsku pôdu znamenalo víťazstvo každého jedného kandidáta.

Nie je to prvýkrát, čo si Marine Le Penová a súčasný prezident Francúzka Emmanuel Macron zrovnajú sily v prezidentských voľbách! V roku 2017 protikandidátka Macrona taktiež postúpila do finálnej voľby Francúzov, tam sa však jej cesta skončila. Prezidentom sa stal Emmanuel Macron so ziskom 66,10 percenta hlasu. Po 5 rokoch sa však história opakuje a Francúzi sa opäť rozhodujú medzi rovnakými kandidátmi.

Najnovšie prieskumy síce naznačujú, že Macrona môže jeho „rivalka“ vysťahovať z Elyzejského paláca s väčšou pravdepodobnosťou ako naposledy, podľa bezpečnostného analytika Iva Samsona je to však veľmi nepravdepodobné. „Za Le Penovou stojí nižšia vrstva obyvateľstva, skôr tá menej vzdelaná a má za sebou skôr ľudí, ktorí uvažujú nacionálne. Ďalšia vec, Le Penovú nebudú voliť tí Francúzi, ktorí sú cudzieho pôvodu, napríklad moslimovia alebo ktokoľvek iný, kto nemá francúzske korene," myslí si Samson. Táto vrstva obyvateľstva tvorí v krajine približne 20 %.

Na snímke súčasný prezident a prezidentský kandidát Emmanuel Macron a manželka Brigitte Macronová prichádzajú na predvolebný televízny duel s krajne pravicovou prezidentskou kandidátkou Marine Le Penovou. Zdroj: Francois Mori

„Je to už v podstate rozhodnuté, ale nechcem predbiehať,“ hovorí pre náš denník s tým, že si myslí, že Macron s jeho manželkou, prvou dámou Brigitte Macron, si teplé miesto v paláci udržia aj ďalších 5 rokov. Nasvedčujú tomu aj predvolebné prieskumy, v ktorých je to síce nateraz tesné, avšak Macron je so svojimi 55,5 percenta hlasov stále vo vedení.

„Pani Le Penovú dosť nešťastne zasiahla vojna na Ukrajine, keďže sa už predtým správala veľmi priaznivo k prezidentovi Putinovi, ktorý je zo všetkých strán obviňovaný z vojnových zločinov na Ukrajine,“ hovorí Samson. „V prípade, že by voľby predsa len vyhrala, mohlo by to pre Francúzsko znamenať to, čo kedysi pre Rakúsko, keď sa do vlády dostal pravicový politik Jörg Haider. Po jeho zvolení bolo Rakúsko izolované. O Francúzsku to však asi nebude platiť, pretože je dôležitou krajinou rovnako ako Nemecko, čiže odsunúť ho na bok by nebolo múdre ani realizovateľné,“ myslí si Samson. Bývalý rakúsky politik Jörg Haider bol najkontroverznejším rakúskym politikom za posledné desaťročia, ktorý vychvaľoval nacistický režim a prijímal milióny od diktátorov.

Ak vyhrá Macron, Európa si vydýchne

V poslednej predvolebnej debate, ktorá trvala tri hodiny, bol podľa prieskumu, ktorý vypracovala agentúra Elabe pre BFM TV, Macron oveľa presvedčivejší než Le Penová. Tá sa v už v piatej minúte zajakávala, a aj keď nerozhadzovala rukami a nebola hysterická ako v rovnakej debate v roku 2017, svojimi argumentmi divákov nepresvedčila a rečnícky na Macrona nestačila. „Macron sám o sebe pôsobí presvedčivo, navyše má za sebou dlhú politickú kariéru, celkom čistý morálny profil, s prvou dámou sa objavujú v televízii... funguje to ako celok," hovorí Samson, podľa ktorého stojí za Macronom široká verejnosť, čo sa pri Le Penovej povedať nedá. Pred niekoľkými dňami si poštvala značnú časť obyvateľstva aj svojím vyhlásením, v ktorom sa zaviazala, že pokiaľ voľby vyhrá, zakáže nosenie šatky, ktorú nazvala „uniformou zavedenou islamistami“. Proeurópsky Macron je však rázne proti a myslí si, že by takýto plán mohol v krajine vyvolať občiansku vojnu.

„V momente, keď vyhrá Macron, si Európa vydýchne. Ide tu o určitú kontinuitu francúzskej a zahraničnej bezpečnostnej politiky," hovorí Samson, podľa ktorého by v prípade jeho víťazstva nehrozili Európe žiadne „nečakané turbulencie". „V prípade zvolenia pani Le Penovej by tu nejaké turbulencie asi boli," uzatvára. Myšlienka, že na čele Európskej únie bude stáť krajne pravicová politička, je pre mnohé z 27 krajín Únie neprijateľná.

Prečítajte si tiež:

Francúzsko nemá ZĽUTOVANIE nad ruskými OLIGARCHAMI: Vláda zmrazila DESIATKY nehnuteľností!



Keď voľby vyhrá Macron, vláda predloží demisiu! Hra sa ešte NESKONČILA, tvrdí premiér