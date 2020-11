Poľsko a Maďarsko sa v tomto ohľade dostávajú do konfliktu s Európskou komisiou (EK) už niekoľko rokov a nedá sa tak povedať, že by súčasná situácia bola pre ich vyšehradských partnerov nová. Dôsledky však môžu byť v tomto prípade výrazne dramatickejšie. V rozhovore pre TASR to uviedla Zuzana Stuchlíková, analytička z bruselskej pobočky Inštitútu pre európsku politiku Europeum.

Slovensko a Česká republika naopak podporujú previazanie eurofondov s právnym štátom. Stuchlíková v tejto súvislosti pripomenula, že vyšehradská spolupráca je veľmi neformálna a funguje na princípe hľadania spoločného menovateľa. "Tam, kde je medzi štátmi zhoda, vystupujú spoločne. V prípadoch, kde sa ich postoje líšia, potom spoločné vyhlásenia nevydávajú. Na tom súčasná situácia nič nezmení," skonštatovala.

Na otázku TASR, či môže poľsko-maďarské veto rozpočtu Únie zhoršiť pozíciu V4 v rámci EÚ, Stuchlíková odpovedala, že povesť štátov V4 ako problematických členov bola viazaná hlavne na spoločný odpor voči opatreniam v oblasti migrácie. "Odvtedy sa žiadna takto silne jednotiaca téma nenašla, hoci to neznamená, že by sa od tej doby povesť krajín Vyšehradu v EÚ výrazne zlepšila," uviedla.

Zopakovala, že pozícia Poľska a Maďarska v EÚ je porušovaním zásad právneho štátu komplikovaná opakovane. Hoci podľa analytičky v minulosti Česko a Slovensko v čiastkových otázkach svojich kolegov podporili, v súčasnosti je to inak. "Domnievam sa preto, že v otázkach systematického obmedzovania právneho štátu vidí Európa V4 skôr ako V2+2. Aj Česko a Slovensko majú svoje problémy, ale nedosahujú závažnosti toho, čo vidíme v Poľsku a Maďarsku," uviedla Stuchlíková.