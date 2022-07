Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu oznámil, že v najbližších dňoch absolvuje telefonát so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Pôjde o ich vôbec prvý rozhovor od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.

Podľa Blinkenových slov telefonát nebude "rokovaním o Ukrajine", ale o amerických prioritách vrátane snahy o prepustenie zadržiavaných občanov USA. "Mám v pláne nastoliť problém, ktorý je pre nás jednou z najvyšších priorít: prepustenie Američanov Paula Whelana a Brittney Grinerovej, ktorí boli neprávom zadržaní a musí im byť umožnený návrat domov," povedal Blinken novinárom na pôde ministerstva zahraničných vecí USA, informuje agentúra DPA. Blinken médiám tiež prezradil, že Washington predložil Moskve pred niekoľkými týždňami "zásadný návrh" na prepustenie týchto amerických občanov, pričom obe strany o ňom odvtedy rokujú.

"V (telefonickom) rozhovore na to osobne nadviažem a dúfam, že nás to posunie k riešeniu," povedal. Známu americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, ktorá je aj dvojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou, zadržali v Moskve 17. februára po tom, ako pri kontrole na letisku Šeremetievo našli v jej batožine konopný olej v náplniach do elektronických cigariet.

Aktuálne s ňou prebieha súdny proces, pričom za pašovanie drog jej v Rusku hrozí až desaťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Paula Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, zatkla Federálna bezpečnostná služba (FSB) v moskovskom hoteli 28. decembra 2018, pričom u neho údajne našla USB kľúč s utajenými informáciami.

V júni 2020 ho odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia v nápravnom zariadení s vysokým stupňom stráženia. Whelan od začiatku všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Podľa svojich právnych zástupcov si pritom myslel, že USB kľúč obsahuje fotografie z dovolenky.