Andrew Cuomo, demokratický guvernér amerického štátu New York, súhlasil s nezávislým vyšetrením obvinení z pohlavného obťažovania, ktoré voči nemu vzniesli dve ženy. Oznámili to v nedeľu svetové agentúry s odvolaním sa na jeho poradkyňu Beth Garveyovú.

Guvernér podľa nej v snahe zabrániť "čo i len dojmu nedostatku nezávislosti alebo politického zasahovania" požiadal newyorskú generálnu prokurátorku Letitiu Jamesovú a sudkyňu Janet DiFioreovú, aby vybrali nezávislého súkromného právnika bez väzieb na politiku, ktorý celú záležitosť dôkladne preskúma a vypracuje správu. Jamesová v nedeľu uviedla, že je pripravená vybrať nezávislého vyšetrovateľa.

Bývalá Cuomova poradkyňa pre zdravotníctvo Charlotte Bennettová pre sobotňajšie vydanie novín New York Times (NYT) povedala, že 63-ročný guvernér ju minulý rok, keď vrcholila koronakríza, obťažoval. Okrem iného jej povedal, že je otvorený vzťahom s mladými ženami a spýtal sa jej, ako vidí otázku vekového rozdielu.

Andrew Cuomo Zdroj: Hans Pennink

Hoci sa jej nedotkol, "pochopila som, že guvernér sa chce so mnou vyspať. Cítila sa veľmi nepríjemne a bola som zdesená", povedala 25-ročná Bennettová. Keď o tom hovorila so šéfkou kabinetu a právnym poradcom guvernéra, bola preložená na iné miesto v inej budove. Keďže sa jej nová práca páčila, incident už viac nespomenula.

Cuomo pre NYT uviedol, že nikdy nemal v úmysle správať sa nevhodne k Bennettovej a v tejto veci nariadil nezávislé vyšetrovanie. Išlo pritom o druhé obvinenie Cuoma z obťažovania za jeden týždeň. Ďalšia bývalá poradkyňa Lindsey Boylanová (36) guvernéra v stredu obvinila, že v roku 2018 ju vo svojej kancelárii proti jej vôli pobozkal na ústa a navrhol jej, aby si zahrali tzv. vyzliekací poker. Niekoľkokrát sa jej tiež dotkol dolnej časti chrbta, rúk a nôh.

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová označila v nedeľu pre televíziu CNN spomínané obvinenia za "vážne". Dodala, že aj americký prezident Joe Biden podporuje ich rýchle nezávislé vyšetrenie. Na vrchole pandémie v New Yorku minulú jar zožal Cuomo slová pochvaly, keď v ťažkej situácii so stovkami mŕtvych denne otvorene informoval verejnosť o rozsahu krízy a potrebe prísnych opatrení. Bolo to v protiklade s vtedajším republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý pandémiu dlho bagatelizoval.

Najnovšie sa však objavili podozrenia, že Cuomo zatajoval skutočný počet obetí koronavírusu v domovoch dôchodcov. Úrady totiž korigovali oficiálne údaje, podľa ktorých si tam ochorenie COVID-19 nevyžiadalo 8500, ale až vyše 15.000 obetí. Touto kauzou sa už zaoberá federálna polícia FBI a miestni vyšetrovatelia.