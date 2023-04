Americká vláda v ŠOKU: Muž obvinený z úniku dokumentov zverejňoval informácie oveľa skôr!

Zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira, obvinený z nedávneho úniku tajných dokumentov amerického ministerstva obrany, zrejme zverejňoval na internete citlivé informácie o dlhé mesiace skôr a v oveľa väčšom rozsahu, než sa doteraz predpokladalo. V sobotu to napísal denník The New York Times (NYT) a následne portál britskej televízie Sky News.