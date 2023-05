Moskva v stredu informovala, že zmarila ukrajinský pokus o atentát na ruského vodcu Vladimira Putina a avizovala odvetu za údajný „teroristický útok“. Ukrajina to však poprela.

Americkí analytici si myslia, že za incidentom stojí samotné Rusko, a označili ho za pokus priblížiť vojnu ruskému publiku a vytvoriť podmienky pre širšiu mobilizáciu spoločnosti. „Viaceré ukazovatele naznačujú, že úder bol vedený interne a cielene zinscenovaný,“ uviedlo ISW v správe zverejnenej vo štvrtok.

Zábery údajného útoku, ktoré kolujú na sociálnych médiách, ukazujú explóziu dronu pri vlajkovom stožiari na kremeľskom Senátnom paláci a dvoch neidentifikovaných ľudí, ktorí lezú na budovu. Rusko informovalo, že Putinovi sa nič nestalo a v čase údajného pokusu o atentát nebol v Kremli.

Iní bezpečnostní experti tiež spochybnili príbeh prezentovaný Moskvou, pričom niektorí naznačili, že ho mohli zinscenovať pre medzinárodné publikum, pochybujúc o tom, prečo by Rusko chcelo, aby si jeho vlastní ľudia mysleli, že až do poslednej chvíle nedokáže zničiť malý dron. „Mám zopár vážnych otázok,“ napísal bývalý švédsky premiér Carl Bildt. „Je to skutočne realistické - ak bol dron z veľkej diaľky - že nedokázala zasiahnuť žiadna protivzdušná obrana až kým nebol až priamo nad samotným Kremľom?,“ dodal.

ISW tiež vo svojej správe poznamenal, že Rusko nedávno posilnilo domácu protivzdušnú obranu, vrátane Moskvy. „Je preto extrémne nepravdepodobné, že by dva drony mohli preniknúť viacerými vrstvami protivzdušnej obrany a explodovať alebo byť zostrelené priamo nad srdcom Kremľa spôsobom, aký nám poskytli veľkolepé zábery pekne zachytené kamerou,“ uviedli analytici a dodali, že „okamžitá, koherentná a koordinovaná reakcia Kremľa“ naznačuje, že útok bol vnútorne pripravený tak, aby jeho zamýšľané politické účinky prevážili nad zahanbením.

Účasť Ukrajiny na údajnom útoku odmietol aj prezident Volodymyr Zelenskyj. „Bojujeme na našom území, bránime naše dediny a naše mestá. Neútočíme na Putina alebo Moskvu. Na to nemáme dosť zbraní,“ povedal počas návštevy Fínska.

Podobne sa vyjadril aj jeho poradca Mychajlo Podoľak. „Neútočíme na Kremeľ, pretože to v prvom rade nevyrieši žiadne vojenské problémy. Absolútne. A z pohľadu prípravy našich útočných opatrení je to mimoriadne nevýhodné,“ uviedol a zároveň poukázal na to, že by to umožnilo Rusku ospravedlniť masívne útoky na ukrajinské mestá, civilné obyvateľstvo a infraštruktúru.

Biely dom v reakcii uviedol, že nemôže „potvrdiť pravosť“ správ Ruska, že zmarilo nočný útok ukrajinských dronov na Kremeľ.

Ruské úrady tvrdia, že útok sa stal počas noci, no nezverejnili žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by to potvrdili ani nevysvetlili, prečo trvalo viac ako 12 hodín, kým o incidente informovali.

Úlomky z dronov podľa vyhlásenia na webstránke Kremľa spadli na pozemok sídla ruského prezidenta, ale nespôsobili žiadne škody. Na videozázname zverejnenom v noci na miestnom moskovskom spravodajskom kanáli na komunikačnej platforme Telegram, ktorý natočili z druhej strany rieky, vidieť dym stúpajúci nad budovami. Podľa popisu videa obyvatelia neďalekého bytového domu nahlásili, že okolo 2:30 miestneho času počuli rany a videli dym. Euronews upozorňuje, že video nedokázal overiť.

Správy o údajnom útoku vyvolali v Rusku okamžité výzvy prokremeľských predstaviteľov na atentáty na vysokých predstaviteľov Ukrajiny.