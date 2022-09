Pripravovaný štart je súčasťou kozmického programu Artemis, ktorého cieľom je obnovenie pilotovaných letov na Mesiac. Raketa SLS (Space Launch System) mala pôvodne odštartovať už v pondelok, štart bol však zrušený pre sériu technických problémov.

Sobotňajší termín štartu bol odvolaný po tom, ako bol v nosnej rakete zaznamenaný únik kvapalného vodíka. Technikom NASA sa napriek niekoľkohodinovému úsiliu nepodarilo problém odstrániť.

Nový termín štartu zatiaľ nebol oznámený. Aktuálne štartovacie okno sa zatvorí v utorok a potom bude možné uskutočniť štart až o dva týždne.

V prípade, že sa ukáže, že raketa si bude vyžadovať rozsiahlejšiu opravu, museli by ju zosňať zo štartovacej rampy a vrátiť do hangáru. Potom by sa plánovaný let musel zrejme odložiť až na október.

Pred pondelkovým termínom štartu bol zistený problém s chladením jedného zo štyroch motorov rakety vrátane únikov vodíka. V sobotu bol však takýto únik detegovaný v inej časti rakety než v pondelok.

Pripravovaný skúšobný let s označením Artemis I má za cieľ vyskúšať 98 metrov dlhú raketu SLS a kozmickú loď Orion. Táto misia je bez posádky a v lodi Orion sú namiesto astronautov umiestnené figuríny vybavené senzormi.

Po tomto testovacom lete bude nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou plánovaná na máj 2024. Najskôr v roku 2025 by sa mal uskutočniť let Artemis III, v rámci ktorého je plánované pristátie ľudskej posádky na povrch Mesiaca.