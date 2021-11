"Môžem potvrdiť na základe telefonickej informácie advokáta, že odvolací súd v pondelok vydal oslobodzujúci rozsudok vo veci českej občianky Terezy H. Mala by byť prepustená po vyhotovení rozsudku, odhadom v poriadku dní," povedala hovorkyňa českého rezortu diplomacie Eva Davidová pre iDNES.cz.

Ďalej uviedla, že hoci ministerstvo dosiaľ nemá k dispozícii oficiálne znenie rozsudku, český veľvyslanec v Islamabade hovoril s advokátom 25-ročnej Hlůškovej, ktorého považuje za relevantný zdroj. "Konzulárny odbor teraz preveruje možnosti prepravy," dodala. Podľa nemenovaného miestneho zdroja oboznámeného s prípadom, ktorého cituje český denník Blesk, vzal odvolací súd do úvahy "nesprávny priebeh vyšetrovania prípadu". Zdroj tiež zdôraznil, že rozhodnutie odvolacieho súdu je konečné.

Tereza pracovala ako modelka. Zdroj: archív Tereza H./Facebook

Českú občianku Terezu H. zadržali na pakistanskom letisku v Láhaure v januári 2018. Na videozáznamoch vidieť, ako jej colníci objavili v kufri približne 9 kilogramov heroínu. Tereza od začiatku tvrdila, že je vinná. Do Pakistanu vraj prišla pracovať ako modelka a drogy jej do kufra niekto podstrčil. Mladá Češka putovala z letiska rovno do basy a o rok neskôr jej súd vymeral trest 8 rokov a 8 mesiacov. V Pakistane za pašovanie a prechovávanie narkotík môže byť pritom podľa zákona vymeraný trest smrti, ten sa však spravidla neuplatňuje voči cudzincom. Tereza sa proti rozsudku okamžite odvolala.

Tomu nakoniec súd vyhovel. Tereza strávila v pakistanskej väznici 4 roky, takmer polovicu z celého trestu. Keď ju zadržali, mala iba 21 rokov.

Správu budeme aktualizovať.

