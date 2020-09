Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA s odvolaním sa na správu jednej z najslávnejších historických pamiatok Francúzska a na políciu.

Všetkých turistov z veže evakuovali po tom, čo anonym v stredu ráno zatelefonoval na políciu a povedal, že vo vnútri veže je umiestnená bomba. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ spoločnosti, ktorá historickú pamiatku spravuje. Policajné autá a pásky uzavreli ulice pod Eiffelovou vežou a aj most ponad rieku Seina vedúci k Námestiu Trocadéro. Približne po dvoch hodinách začali zátarasy odstraňovať. Policajt nachádzajúci sa na mieste pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) povedal, že polícia nenašla žiadne stopy po bombe spomínanej v telefonickej vyhrážke.

Niektorí turisti sa aj počas policajnej operácie stále prechádzali v uzavretej oblasti, vrátane rusky hovoriacej skupiny, a niesli fľašu šampanského.

Na 131 rokov starú vežu vyjde v bežných rokoch okolo 25.000 turistov denne, ale tento rok počet návštevníkov klesol pre obmedzenia v cestovaní spôsobené pandémiou koronavírusu. Aj keď Eiffelova veža má byť otvorená každý deň, príležitostne ju zatvoria pre vyhrážky samovraždou, bombové hrozby alebo štrajky pracujúcich.