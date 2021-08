Išlo o zrážku rýchlika Ex 351 Západní expres, ktorý smeroval z Českej Kubice do Prahy, s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc, približuje server Novinky.cz. Ako uviedla česká polícia na Twitteri, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) vrátane troch vrtuľníkov. Pomáhajú aj záchrnári z Nemecka.

"Poplach bol vyhlásený pre 11 jednotiek. Miesto zásahu máme rozdelené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na mieste je niekoľko desiatok zranených," uviedol hovorca hasičov Petr Poncar. Polícia na svojom účte na Twitteri potvrdila, že na mieste našli už aj dvoch mŕtvych ľudí.

Podľa portálu iDNES.cz je ďalších 7 ľudí v kritickom stave a 31 zranených je mimo ohrozenia života. "Vlak Ex 351 prešiel návestidlom v polohe stáť vo výhybni Radonice v (okrese) Domažlice a zrazil sa s osobným vlakom. Situácia je vážna, ruším akýkoľvek program a som na ceste na miesto nešťastia," uviedol na Twitteri minister dopravy Karel Havlíček. Príčinou nehody je preto zrejme chyba jedného z rušňovodičov, píše portál iDNES.cz.

V tuto chvíli máme bohužel potvrzeno, ze na místě železniční nehody, přišly o život dva lidé.#policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2021

Reportér ČT24 Jan Beránek o okolnosti nehody uviedol: "O 08.06 h sa mali (vlaky) stretnúť vo výhybni Radonice, čo je len niekoľko kilometrov pred Domažlicami. Západní expres zrejme nepočkal na vykrižovanie v Radoniciach a vyrazil v protismere na jednokoľajnej trati smerom do Plzne a tam sa vlaky zrejme stretli."