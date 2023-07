Autobus slovenskej spoločnosti Turancar bol účastníkom pondelkovej nehody dvoch autobusov na diaľnici D2 neďaleko Brna, pri ktorej zomrel vodič a zranilo sa 60 ľudí. Vyplýva to z fotografií zverejnených hasičmi Juhomoravského kraja, uvádza TASR.

K nehode došlo podľa príspevku polície na sociálnej sieti Twitter na treťom kilometri diaľnice D2 v smere na Brno pri Rebešoviciach. V oboch autobusoch bolo celkovo asi 70 ľudí. Ťažké zranenia utrpelo 13 z nich, 47 ľudí je podľa televízie Nova zranených stredne ťažko alebo ľahko. Všetkých zranených sa hasičom už podarilo z vozidiel vyslobodiť.

Televízia Nova uvádza, že na mieste zasahujú desiatky sanitiek a tri vrtuľníky. "Vyslobodili sme 12 osôb. Je vyhlásený druhý stupeň poplachu. Na miesto vysielame psychologičku," uviedli hasiči.

Juhomoravský hejtman Jan Grolich pre Českú televíziu uviedol, že v jednom z autobusov boli cudzinci, pravdepodobne Indovia.

Podľa hovorcu spoločnosti FlixBus, ktorá spolupracuje so slovenskou firmou Turancar, bolo na palube tohto autobusu 35 ľudí a dvaja vodiči. Autobus išiel na linke z Budapešti do Prahy. Do autobusu Turancar/FlixBus narazil zozadu druhý autobus.

"Podľa políciou dosiaľ nepotvrdených informácií náš autobus brzdil do kolóny a ten za ním nestačil zabrzdiť," povedal pre Novu hovorca FlixBusu Tomáš Beránek.

Server iDNES.cz napísal, že podľa jednej z vyšetrovacích verzií polície mohol mať jeden z vodičov zdravotnú indispozíciu.

