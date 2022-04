Kremeľ, ako inak, znova zapiera a tvrdí, že plavidlo v skutočnosti poslala do hlbín „vnútorná explózia“ zapríčinená požiarom, ktorý prenikol do skladu munície. Loď sa údajne potopila počas toho, ako ju poškodenú ťahali do prístavu.

Pokiaľ ide o posádku, ktorú na Moskve zvyčajne tvorí zhruba 510 námorníkov – tá je podľa Ruska v poriadku, všetkých vraj evakuovali. Svedectvá priamo z miesta tragédie – a sociálnych sietí – však hovoria čosi iné.

Podľa nezávislého ruského denníka Novaja Gazeta Europe, ktorý sa odvoláva na matku jedného z preživších členov posádky, na krížniku zahynulo najmenej 40 námorníkov. Zranených je asi 200 osôb – často vážne, pretože výbuch rakiet a následná explózia munície mnohým amputovali končatiny. Desiatky Rusov sú nezvestné, a to vrátane mladých brancov, ktorých povolali do vojny s prísľubom, že nebudú bojovať priamo na fronte. Očividne išlo o ďalšie lži Kremľa.

Ruský prezident a vojenský agresor Vladimir Putin (69) nechal počas víkendu v Sevastopoľe usporiadať slávnostnú prehliadku posádky Moskvy, zrejme aby dokázal pravosť svojich tvrdení. Podľa zahraničných médií sa udalosti zúčastnilo od 150 do 250 námorníkov – kam sa podeli stovky ďalších, Rusi neobjasnili.

Syn mi plakal do telefónu, že do čoho sa to „namočil“

Podľa matky jedného z vojakov slúžiacich na palube sa krížnik potopil ešte 13. apríla. „Syn mi povedal, že loď zasiahli Ukrajinci z pevniny, pretože požiar by len tak nevznikol. Zavolal mi hneď, ako im dali po záchrane telefóny. Plakal a nechcel mi povedať detaily, také boli desivé,“ citoval britský denník Daily Mail výpoveď matky nemenovaného námorníka, ktorú zverejnila Novaja Gazeta.

Ruský krížnik Moskva bol vybavený útočnými systémami, ktoré dokázali ničiť lode aj vzdušné jednotky. Preto loď obsahovala veľké množstvo munície, ktorá po zásahu dvomi ukrajinskými raketami explodovala. Zdroj: Getty Images

Podľa jej výpovede je jasné, že preživších domov tak skoro nepustia, zrejme preto, aby ruská garnitúra minimalizovala riziko medializácie ďalších informácií.

Otec nezvestného námorníka z Krymu: Neverte ruským bastardom

Na krížniku Moskva mal slúžiť aj 20-ročný lodný kuchár Jegor Škrebec, ktorého otec sa zaprisahal, že zistí pravdu o osude svojho syna. „Pýtal som sa veliteľa lode, ako je možné, že on a dôstojníci sú nažive, ale môj syn, obyčajný branec, nie je? Prestali so mnou komunikovať,“ prezradil odvážny muž, pričom všetkých vyzval, aby „rozmýšľali sami za seba“.

„Ja, Dmitrij Škrebec, otec Jegora Škrebeca, toto odkazujem všetkým, ktorí sa neboja a ktorým to nie je jedno. Šírte to ďalej, aby sa to bastardom nepodarilo ututlať. Zasvätím zvyšok svojho života hľadaniu pravdy. Človek, ktorý za takýchto desivých okolností príde o dieťa, sa nebojí ničoho,“ napísal na sociálnej sieti VKontakte a dodal, aby si ostatní túto správu skopírovali, pretože ju čoskoro „znova zmažú“.

Neznámy je osud aj ďalšieho branca, 24-ročného Marka Tarasova, ktorého zverbovali krátko po doštudovaní na petrohradskej univerzite na jeseň v roku 2021. Súdiac podľa toho, čo uviedli dávnejšie ruské úrady – že branci sa nebudú zúčastňovať vojny priamo – tam on ani Jegor a ani ďalší byť nemali. Napriek tomu ich rodičia na sociálnych sieťach informujú o opaku a lamentujú nad príšernou smrťou nezvestných detí.