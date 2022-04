Povedala, že je pravdepodobnejšie, že by začala tretia svetová vojna, než že by Rusko na Ukrajine prehralo. Vladimir Soloviov – hlavný ruský propagandista a proputinovský televízny moderátor – zareagoval: "My prídeme do neba a oni sa rozpadnú." Simonianová ho doplnila: "Všetci raz umrieme."

Soloviov v ruskej televízii pení, odkedy pre západné sankcie prišiel o luxusnú vilu na brehu Comského jazera v Taliansku, ktorá susedí s nehnuteľnosťou Georgea Clooneyho.

Ruská propaganda využíva tému použitia jadrových zbraní vo vojne čoraz častejšie. Dôvodom môže byť zvýšená intenzita dodávok zbraní od Západu a aktuálna bojová situácia na Ukrajine, keď Rusi postupujú, ale zatiaľ príliš pomaly a za cenu veľkých strát, píšu Novinky.cz.