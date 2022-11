KK26 Nepjitó - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas stretnutia s mjanmarským rezortným kolegom U Njan Winom v mjanmarskom meste Nepjitó 3. augusta 2022. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu počas návštevy Mjanmarska vyhlásil, že Moskva podporuje úsilie vládnucej junty čo sa týka "stabilizácie" krízou zmietanej krajiny. FOTO TASR/AP n this handout photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov attends the tal

Zdroj: tasr