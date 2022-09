Spojené štáty prekročia "červenú čiaru" v prípade, ak Ukrajine dodajú rakety s dlhším doletom, akými Kyjev v súčasnosti disponuje. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, podľa ktorej by sa Washington takýmto krokom stal priamym účastníkom konfliktu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Ak Washington prijme rozhodnutie o doručení rakiet väčšieho doletu do Kyjeva, prekročí červenú čiaru... V takomto prípade budeme nútení adekvátne reagovať," povedala Zacharovová. Dodala, že Moskva sa bude brániť "všetkými možnými prostriedkami".

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie uviedla, že dodávky ťažkých zbraní na Ukrajinu predlžujú konflikt a spôsobujú civilné obete. Podľa jej slov to smeruje k priamemu vojenskému stretu medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. Zacharovová zároveň obvinila NATO z účasti na páchaní vojnových zločinoch.

Moskva ešte vo februári uviedla svoje jadrové sily do vysokej pohotovosti a viackrát varovala pred rizikom rozšírenia konfliktu na Ukrajine do tretej svetovej vojny, píše DPA. Kyjev žiada dodávku rakiet s doletom až 300 kilometrov, ktoré by mohol použiť na zničenie mosta spájajúceho Krymský polostrov s Ruskom.