Už aj RUSI pocítili, aké je to UTEKAŤ PRED VOJNOU: Z Krymu prúdi REKORDNÝ počet áut do Ruska! ×

Rekordný počet automobilov podľa ruských štátnych médií prekročil most spájajúci Moskvou okupovaný Krymský polostrov s Ruskom, čo naznačuje, že istý počet Rusov, ktorí sa do regiónu nasťahovali po ruskej anexii v roku 2014, odtiaľ teraz uteká. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian a stanice Sky News.