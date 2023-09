Prípad vraždy mladej prostitútky pôvodom zo Slovenska patril desaťročia k najbrutálnejším nevyriešeným prípadom. Brutálna vražda sa odohrala v Prahe 1. septembra 1933. Jej obeťou bola slovenská prostitútka Otýlia Vranská, ktorá prišla do českého hlavného mesta, aby si našla bohatého manžela. Jej telo bolo nájdené 2. septembra - rozrezané v dvoch kufroch. Jeden skončil v Košiciach a druhý v Bratislave. Podľa riaditeľa múzea Radka Galaša sa tak zrejme stalo preto, že vrah chcel telo zavraždenej dostať čo najďalej od seba.

Zdroj: Muzeum Policie ČR

Napriek obrovskej snahe vyšetrovateľov sa páchateľa ohavného činu nedarilo odhaliť celé desaťročia, až doteraz. Samotnú vraždu mal s 80-percentnou istotou spáchať rotmajster Josef Pěkný. Zaslúžilý legionár z 28. pluku, ktorý bojoval v bitkách v Rusku a na Sibíri, ale aj na západe, uviedol český Blesk. Vražda Vranskej však údajne nebola plánovaná, ale spáchaná v afekte. „Otýlia nebola obeťou sexuálneho devianta. Nikdy nebolo zadokumentované priznanie sa k vražde či priznaniu na smrteľnej posteli. Poznatky pochádzajú z archívnych fondov, tlače a predovšetkým zo spisov. Celý spis je zachovaný z veľkej väčšiny,“ opisoval Galaš na štvrtkovej besede v budove múzea polície.

Zločin z vášne?

Celé vyšetrovanie a prehrabávanie sa v archívoch zabralo celkovo tri roky. "Sme na 80 percent presvedčení o tom, že na vražde sa priamo a významnou mierou podieľal rotmajster Josef Pěkný a priamou účastníčkou, ak nie spolupáchateľkou, bola Antonie Koklesová," uviedol pred publikom na besede. Ako na besede uviedol, vyšetrovanie sa zaoberalo aj ďalšími dôkazmi - ako testmi DNA. Bohužiaľ, pre kontamináciu dôkazov sa ani pri nájdených vlasoch v kufroch nedalo určiť zhodu. Údajným motívom vraždy mohla byť podľa tímu vyšetrovateľov žiarlivosť. Antonie Koklesová bola totiž prostitútkou rovnako ako zavraždená Otýlia. Práve jej sa mala Otýlia pred rotmajstrom zveriť, že jej ponúkol sobáš, čo pravdepodobne vyústilo do konfliktu.

Hlavu jej rezali zaživa

V čase objavenia tela v roku 1933 sa vyšetrovatelia domnievali, že Otýlia bola usmrtená ranami do hlavy. Nové vyšetrovanie však odhalilo desivú pravdu. Mladá slovenská prostitútka pred smrťou neuveriteľne trpela. „Vranská bola podrezaná zaživa. Podrezali ju so zaklonenou hlavou, rez bol vedený doslova od ucha k uchu, dokonca jej čiastočne vyskočil jazyk,“ povedal Galaš k tomu, ako mladá žena zomrela. Nasledovali sečné rany do hlavy, ktoré vrah zrejme vykonával tak, že stál nad obeťou. Na záver telo rozrezal a obeti ešte uštedril niekoľko bodných rán do ľavého prsníka.

Kufre, v ktorých boli nájdené časti tela Otýlie Vranskej v Košiciach a v Bratislave. Zdroj: Muzeum Policie ČR

Vrah Otýlie Vranskej sa však už pred súd nepostaví. Rotmajster Josef Pěkný je už totiž dávno mŕtvy. Ako na besede uviedli, zomrel vo veku 80 rokov a hoc po sebe zanechal potomkov, k ich identite sa Galaš odmietol vyjadriť. Podľa jeho slov však mohol byť prípad Vranskej vyriešený už dávno. Dôvodom nevyriešenia bol podľa neho lajdácky prístup polície. Chyby nastali už na Slovensku pri pitve a v dokumentácii. „Je tam niekoľko pochybení, ktoré keby sa nestali, tak najskôr by prípad bol vyriešený rýchlejšie,“ dodal historik Miloš Vaněček.