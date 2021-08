Kristen McMullen z americkej Floridy bola s koronavírusom hospitalizovaná 21. júla. Diagnostikovaný jej bol zápal pľúc a po štyroch dňoch ju poslali z nemocnice domov. Dva dni na to, 26. júla, však bola hospitalizovaná opäť, informuje portál nbcnews.com.

Jej dcérku porodila cisárskym rezom 27. júla, na čo ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. 6. augusta ju napojili na umelú pľúcnu ventiláciu, v ten istý deň však aj zomrela. Podľa lekárov Kristen bojovala nielen s koronavírusom, ale aj so zlyhaním srdca.

Kristen bola podľa jej strýka Jamesa Syversona cieľavedomá a s rodinou si bola veľmi blízka. Stať sa matkou a založiť si veľkú rodinu bolo jedným z jej celoživotných cieľov. „Nikdy nebývala chorá a mysleli sme si, že tak, ako aj u mnoho iných ľudí, to odíde tak rýchlo, ako to prišlo,“ opisuje Kristinin priebeh ochorenia strýko.

Na otázku, či bola Kristen očkovaná, rodina odmietla odpovedať. „Myslíme si, že tehotné ženy - či už sú zaočkované alebo nie, alebo či nosia rúško alebo nie - sú veľmi ohrozené, pretože nákaza by mohla byť smrteľná pri nich aj pre ich dieťa,“ povedala Melissa Syverson.

James Syverson spomína na to, ako svoju neter videl poslednýkrát. „Silno som ju objal a povedal som jej, že ju ľúbim. Myslím na to, koľko ľudí to nemalo možnosť povedať svojim blízkym a som vďačný za to, že som to mohol urobiť.“

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyzvalo v stredu všetky tehotné ženy, aby sa dali zaočkovať proti novému koronavírusu. V nemocniciach v oblastiach USA, kde aktuálne dochádza k rýchlemu šíreniu nákazy, totiž evidujú znepokojivo vysoký počet nezaočkovaných tehotných žien s covidom, ktorých stav je vážny.

Budúcim matkám hrozí po nákaze vyššie riziko ťažkého priebehu choroby, čo môže viesť i k ťažkostiam s tehotenstvom a v niektorých prípadoch napríklad k predčasnému pôrodu, potratu či k narodeniu mŕtveho plodu. V zriedkavých prípadoch môže matka vírus preniesť i na dieťa.

Miera zaočkovanosti tejto skupiny obyvateľstva je však v USA nízka - podľa údajov CDC dostalo aspoň prvú dávku vakcíny len zhruba 23 percent tehotných žien. Koronavírusom sa v USA nakazilo približne 105.000 tehotných Američaniek a takmer 18.000 museli hospitalizovať. Asi jedna štvrtina z týchto pacientiek sa dostala na JIS a 124 žien zomrelo.