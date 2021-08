Manželstvo prominentného páru ukončil v pondelok súd v štáte Washington. Podľa záznamov zo súdneho konania ani jedna zo strán nebude dostávať "manželské výživné" a ani si naplánuje po rozvode zmeniť meno.

Súd zároveň nariadil Gatesovcom, aby si rozdelili majetok v súlade so zmluvou o rozluke, ktorej znenie je v prípade rozvodu dôverné. Počas pondelkového súdu označil sudca plán rozdelenia majetku Gatesovcov za "spravodlivý a nestranný".

Podľa zákonov štátu Washington je všetok majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, považovaný za spoločný. Zákon v tomto prípade však môže nahradiť dohoda, ktorá určuje ako si manželia majetok rozdelia. S touto zmluvou však musia súhlasiť obe dotknuté strany a súd ju musí považovať za spravodlivú, píše Bloomberg.

Pozornosť mnohým sa po rozvode páru upiera k Nadácii Billa a Melindy Gatesovcov. Z nadácie sa v júni stiahol investor Warren Buffett, ktorý bol okrem páru jediným členom vedenia nadácie.

Gatesová (rodená Melinda Ann Frenchová) môže podľa agentúry Bloomberg do dvoch rokov taktiež opustiť svoj post v nadácii v prípade, ak by so svojím bývalým manželom nedokázala spolupracovať.

Bill Gates (65) je podľa časopisu Forbes štvrtým najbohatším mužom sveta. Jeho majetok má podľa Bloomberg Billionaires Index v súčasnosti hodnotu 150 miliárd dolárov.

