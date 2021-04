19 členov EÚ sa spojilo na pomoc Slovensku: Cieľom je navýšiť mieru zaočkovanosti do konca júna

Dodatočné vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, ktoré Slovensko získa vďaka solidarite 19 členských krajín EÚ do konca júna, budú síce chýbať z dodávok určených pre štvrtý štvrťrok 2021, ale dovtedy by sa celková pandemická situácia mala zmierniť. Uviedla to v sobotu vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.