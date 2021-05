Okrem už skôr avizovaného otvorenia obchodov budú môcť od tohto dňa svoje prevádzky otvoriť napríklad aj remeselníci, a to vrátane opravovní obuvi či stolárstiev. Otvoriť sa tiež budú môcť solária, cestovné kancelárie, záložne či tetovacie salóny, píše spravodajský portál iDNES.cz.

"Keď ste vo voľnom priestore a vo vašej blízkosti nie sú iní ľudia, tak ochranu nosa a úst nosiť nemusíte, keď ale napríklad prídete na zastávku električky alebo autobusu a je tam viac ľudí, tak si rúško nasadíte," povedal po rokovaní kabinetu český minister zdravotníctva Petr Arenberger.

Ako na svojom twitterovom účte informoval vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, od budúceho pondelka obnovia okrem iných svoje služby či kamenné prevádzky prekladateľstvá, dražby, vydavateľstvá, kopírovacie centrá, klenotníctva, hodinárstva a strelnice.

Podľa portálu Novinky.cz by sa uvoľnenie opatrení malo dotknúť aj škôl. Ministri už avizovali, že k prezenčnej výučbe sa vrátia žiaci druhého stupňa základných škôl vo všetkých krajoch. Ďalšie uvoľnenie by sa potom mohlo uskutočniť už o týždeň neskôr, teda 17. mája. Otvoriť by mohli napríklad terasy reštaurácií. Prezenčná výučba by sa mohla obnoviť aj na stredných školách, pripomínajú Novinky.cz.