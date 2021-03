Zisťovali sme: Ako sa Slovákom darí dodržovať predsavzatia na rok 2021? ( VIDEO) ×

Začal nám už tretí mesiac tohto roka a to je ideálne obdobie pozrieť sa na to, či sa Slovákom darí dodržať ich novoročné predsavzatia. Zamerali sme sa na to najčastejšie a to je predsavzatie skončiť s fajčením. Čo sme sa dozvedeli zistíte vo videu.