Od januára 2023 vstúpi do platnosti nová legislatíva, ktorá prinesie postupný prechod od papierových straveniek k elektronickým gastrokartám. Prečo by ste mali nad gastrokartami v porovnaní s finančným príspevkom uvažovať už teraz?

Aj keď novela z roku 2021 dala zamestnancom možnosť vybrať si namiesto straveniek finančný príspevok, podľa prieskumu Asociácie moderných benefitov (AMOBE) väčšina z nich zotrvala pri stravovacích poukážkach a elektronických gastrokartách. Výhody gastrokariet spočívajú najmä v tom, že svojim používateľom prinášajú celý rad výhod, zliav, cashbackov. Čiže vďaka platbám za stravu zamestnanci využívajúci digitálne riešenia získajú vždy niečo navyše. To je jedna z kľúčových výhod v porovnaní s finančným príspevkom, ktorý zamestnancom určite neprinesie nič navyše.

Od januára stravné až vo výške 6,80 eur

Dobrou správou pre zamestnancov, ale aj pre gastroprevádzky je, že od januára budúceho roka sa zvyšuje hodnota stravného na minimálne 5,10 eur. Zamestnávateľ môže poskytnúť tzv. optimálne stravné, ktoré je oslobodené od daní a odvodov, až vo výške 6,80 eur na deň, čo je suma, za ktorú sa dá pravidelne a kvalitne stravovať. „Zvýšenie stravného určite poteší všetkých jeho poberateľov. Je to zrejme prvá reálna príležitosť , ako zanechať „krabičkové“ stravovanie z domu či donášky a vrátiť sa do menučkových reštaurácií,“ myslí si Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva a HR riaditeľ spoločnosti COLAS Slovakia, a.s.

Pozitívnou novinkou je digitalizácia stravovacích poukážok. Podľa novely Zákonníka práce ich zamestnávatelia od januára 2023 začnú poskytovať v elektronickej forme tým zamestnancom, ktorí túto formu doteraz nevyužívali. Gastrokarty už dnes ponúkajú vyšší užívateľský komfort – rýchle zaplatenie obeda, úhrada presnej sumy bez zaokrúhlenia, a teda finančnej straty, možnosť poslať si navzájom platbu s kolegami za obed, rýchle zablokovanie karty pri jej strate, prehľad o čerpaní stravného a mnoho ďalších výhod. Elektronické gastrokarty sa vďaka týmto benefitom stávajú pre zamestnancov najvýhodnejšou formou stravného.

„Už pred troma rokmi sme prešli na elektronické stravné lístky a túto zmenu vnímame veľmi pozitívne. Zavedenie stravného vo forme finančného príspevku nemalo u nás vo firme žiadnu odozvu možno aj preto, že na obedy chodievame spoločne a gastrokartami si navzájom platíme. V dnešných časoch zároveň oceníme, že za pravidelné platby za obedy dostávame cashback, teda peniaze späť. A to sa dnes počíta,“ hovorí Monika Janigová z reklamnej agentúry MKREO.

Výhody pre používateľov stravovacích kariet

Prechod z papiera na digital bude postupný

Zákon pripúšťa, že tam, kde z objektívnych príčin nie je možné na pracovisku alebo v jeho blízkosti použiť elektronické gastrokarty, môžu byť zachované papierové stravovacie poukážky. Ako bude toto ustanovenie zákona uplatňované, ukáže prax a potreby konkrétnych zamestnávateľov a zamestnancov. Spoločnosti vydávajúce stravné poukážky a gastrokarty sú pripravené zamestnávateľom so zavádzaním týchto zmien pomôcť.

Firmy oceňujú, že výhody, ktoré môžu zamestnanci čerpať vďaka stravovacím kartám, im pomáhajú preklenúť nepriaznivú ekonomickú situáciu a zmierniť negatívne dopady inflácie. „Zavedenie finančného príspevku otvorilo mnoho otázok. Na prvý pohľad vyzeral efektne, ale má aj negatívnu stránku. Predsa len stravovanie formou stravovacích kariet je adresné a využívané cielene. Aj vďaka správnej kombinácii benefitov sa nám darí byť stabilným zamestnávateľom v regióne, o čom svedčí nízka fluktuácia a pozitívna spätná väzba zamestnancov,“ hovorí Ing. Jana ŠEVČÍKOVÁ, HR Director spoločnosti McCarter, a.s.