„V tomto prípade nie je vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe alebo osobám, nie je vznesené žiadne obvinenie a ani nás v tejto veci nikto oficiálne nekontaktoval. Celá vec sa preto nachádza v štádiu bežného prešetrovania. Vzhľadom na to, že k žiadnemu predraženiu nedošlo, predpokladáme zastavenie a zamietnutie aj tohto trestného oznámenia po voľbách," znie oficiálne stanovisko Michala Hudáka, hovorcu KSK pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Vzniknutá situácia sa však nedotýka len samotnej župy a jej predsedu, ale aj iných osôb. Azda najviac je vo veci nedobrovoľne zainteresovaný Richard Reday, ktorý v celom prípade vystupoval od začiatku ako „dodávateľ". Toho doposiaľ verejnosť nikdy nevidela, čo sa teraz rozhodol zmeniť. „Na začiatok chcem uviesť, že som nikdy nechcel byť vtiahnutý do tejto mediálnej ‚politickej‘ prestrelky. Avšak celá kauza sa ma bytostne dotkla, a to ako fyzickej, tak aj právnickej osoby. Začnem možno netradične, ale chcem povedať, že považujem za obrovskú tragédiu, čo sa stalo vo februári 2018, keď bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. O to zarážajúcejšie pre mňa je, že po tom všetkom čo sa stalo a akú dôveru dala spoločnosť do ruk novinárov, existuje čierna ovca tzv. ‚pán‘ novinár, ktorý má takú moc, že v jednej osobe sa správa ako spravodajca, operatívec, vyšetrovateľ, prokurátor a sudca v jednom,“ uviedol nám v osobnom rozhovore Reday, ktorý narážal na medializované články Denníka N z novembra a decembra 2021, ktorých autorom bol Dušan Karolyi.

Teplomer, ktorý si následne objednal Košický samosprávny kraj, mal Reday na skúšku vo svojej poliklinike. Zdroj: archív

V tých sa uvádzalo, že KSK obstaral dokopy 192 teplomerov do svojich budov za 180-tisíc eur. Problémom malo byť, že v Nitrianskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji kúpili identické teplomery a to výrazne lacnejšie. Ukázalo sa však, že o rovnaké prístroje ani zďaleka nešlo. „Porovnávajú sa tu účelovo jablká a hrušky. Sám výrobca, pán Garaj, to už niekoľkokrát vysvetlil a podľa mojich vedomostí o tom existuje aj jeho prehlásenie s notárskou zápisnicou. S poľutovaním musím konštatovať, že sa účelovo vyberajú tvrdenia výrobcu a mám dôvodné podozrenie, že celá táto kauza je len jeden predvolebný politický boj," dodal rozhorčene Reday, ktorý pokračoval v kritike. „Pánovi Karolyimu sú etika a novinárska slušnosť zjavne na hony vzdialené. Nereagoval ani na moju SMS, kde som ho žiadal o autorizáciu mojich odpovedí prvého článku. Možno keby sa to stalo, nebolo by toľko dezinformácií v priestore," dodal.

Narážal pritom na spomínanú notársku zápisnicu, ktorú sa našej redakcii podarilo získať priamo od Miroslava Garaja, výrobcu teplomerov. Na základe uvedeného 21. 12. 2021 na spoločnom stretnutí JUDr. Boris Bilčák, riaditeľ úradu KSK, za prítomnosti hlavného kontrolóra KSK a vedúcej právneho oddelenia kancelárie predsedu KSK, vyzval Miroslava Garaja, aby porovnal teplomery pre KSK, NSK a BBSK, prípadne uviedol ich rozdiely. „Po vizuálnej stránke sú rovnaké, rozdiel však medzi teplomermi spočíva vo vyspelejšom softvéri, ktorý môže fungovať ako elektrický vrátnik a zapisovať napríklad teplotu do elektronickej karty žiaka alebo odomykať dvere podľa nameranej teploty. Z hľadiska funkčnosti Košický samosprávny kraj má iné teplomery ako Nitriansky a Banskobystrický kraj, keďže teplomery dodané pre KSK dokážu merať teplotu na väčšiu vzdialenosť, a to až do 1,50 m, pričom teplomery pre BBSK a NSK merajú do vzdialenosti 0,90 m. Čo sa týka mikroprocesorov v prvej dodávke v roku 2020 pre KSK, sú teplomery zhodné s teplomermi pre NSK a BBSK, v druhej dodávke v roku 2021 pre KSK je modernejší mikroprocesor ako v NSK a BBSK," cituje zápisnica slová Garaja. Ten taktiež objasnil, že v KSK boli všetky teplomery, konkrétne 192 kusov, nainštalované a distribuované osobne každý kus a odkontrolovaná ich správna kalibrácia. Zároveň súhlasil s predĺženou zárukou na 3 roky, čo bežne nie je štandardom.

Župan Trnka musel kauzu nákupu teplomerov viackrát vysvetľovať. Zistenia z notárskej napokon vniesli do prípadu celkom nové svetlo. Zdroj: facebook/Rastislav Trnka

Garaj pre denník Plus JEDEN DEŇ zároveň vyvrátil, že by košický župan Trnka bol ten, kto by stretnutie inicioval. „Župan súhlasil so stretnutím, na ktorom sa zúčastnilo viacero osôb a boli vyjasnené niektoré vyjadrenia, ktoré sme na základe spoločného rozhodnutia uviedli do notárskej zápisnice," upresnil nám s tým, že o konaní polície doposiaľ nemal vedomosť. „Mňa osobne nikto počas celého obdobia nekontaktoval z orgánov činných v trestnom konaní. Nemám oficiálne informácie, že by nejaké vyšetrovanie prebiehalo. O tom, že prebieha vyšetrovanie, alebo že niečo rieši NAKA, viem len z článkov v novinách," dodal Garaj.

V medializovaných informáciách z Denníka N okrem iného bolo napísané, že Garaj pôvodne tvrdil niečo iné. „Podľa mojich vedomostí bol Garaj vytočený, že sa jeho vyjadrenia citovali a manipulovali a to ináč a účelovo a hlavne tendenčne. A aj práve preto zažiadal o notársku zápisnicu, aby uviedol veci na pravú mieru. Takto mi to on osobne povedal a potvrdil osobne, že on sám iniciatívne kontaktoval KSK po zverejnení prvého článku. Chcel dať veci na pravú mieru," dovysvetlil Reday, ktorý nám potvrdil a preposlal zápisnicu pre jeho firmu United Corp od Garaja, ktorá taktiež vyvracia medializované tvrdenie Karolyiho.

„Verejne sa pýtam všetkých čestných novinárov, či tu nie je porušená novinárska etika - neoznámiť respondentovi, že je nahrávaný a po žiadosti prostredníctvom SMS o autorizáciu vyjadrení mu nič nezaslať. Pseudonovinár pán Karolyi ani raz neodpovedal a bez mojej autorizácie článok uverejnil," hovorí Reday, ktorý zároveň objasnil fakt, ako sa teplomery predávajúce jeho firmou dostali do budov KSK. „Mňa kraj neoslovil. O danej možnosti, resp. požiadavke zo strany KSK dodať zariadenia na snímanie teploty pri vstupe do objektu som sa dozvedel úplnou náhodou a to v období prvej vlny koronavírusu. Vtedy som totiž prerábal svoju polikliniku a chodieval som si na úrad KSK pre rôzne povolenia. Jedného dňa, keď som tam prišiel, na vrátnici boli, ak si dobre pamätám asi tri zariadenia na snímanie teploty. Jedno drahšie a komplikovanejšie ako druhé. Ako som spomínal, v tom čase som staval polikliniku a mal som objednávku u výrobcu teplomerov na môj objekt, lebo v danom čase sa pri vstupe do verejných budov musela merať teplota. Moja požiadavka pre výrobcu bola špecifická vzdialenosť merania, rýchlosť merania, ukladanie hodnôt do teplomera a prepojenosť s vrátnikom. Vtedy som ľuďom na vrátnici KSK povedal, že mám niečo také u seba a viem im jeden kus na skúšku zapožičať," objasnil Reday, ktorý na základe vzniknutých skutočností zvažuje rázny krok. „Mojimi vyjadreniami sa rozhodne nechcem dotknúť iných poctivých novinárov. Poukazujem len na jednu čiernu ovcu a práve preto zvažujem, že v danej veci podniknem právne kroky proti aktérom tejto kauzy. Pri pomyslení na konanie spomínaného novinára sa pýtam len jedno: Cui bono? (V čí prospech, pozn. red.)," uzavrel.