Koaličná kríza vrcholí a zlé jazyky dokonca tvrdia, že aktuálne vládna kupáž má svoje dni pri moci už zrátané. Krehkú dohodu a memorandum dobrého vládnutia zmietol zo stola premiér Igor Matovič osobne, keď ešte ani "atrament nebol suchý". Stačilo mu na to málo - postaviť sa pred novinárov!

Motanica ako z "Hier o tróny"

Pohoršene reagoval nielen líder SaS Richard Sulík, ale aj šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Obaja stranícki lídri aktuálne tvrdia, že s premiérom Igorom Matovičom sa vládnuť nedá. SaS nevylúčila ani svoj odchod z vlády. Za stranu Za ľudí pohrozila svojou demisiou Mária Kolíková.

Jej odstúpenie by podľa niektorých mohlo nahrať podpredsedovi parlamentu Jurajovi Šeligovi, ktorý si podľa našich informácií na post ministra spravodlivosti brúsil zuby hneď po voľbách. Dnes sa povráva skôr to, že vládnych praktík Igora Matoviča má už dosť aj on.

Karty ešte výraznejšie premiešal minister práce z hnutia Sme rodina Milan Krajniak, keď položil svoju funkciu.

Treba sa obrátiť na vyššie inštancie

Zatiaľ čo dve zo štyroch koaličných strán žiadajú demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ten sa podozrivo stiahol do úzadia a zanovito mlčí. Mlčia aj poslanci klubu OĽaNO, ktorých spája predovšetkým skutočnosť, že sa premiéra Igora Matoviča držia ako tiene.

Iný prístup údajne zvolil šéf jeho kancelárie na Úrade vlády Július Jakab. Svoje plány, ako môže dobro zvíťaziť nad zlom, odhalil v tajomnej správe, ktorú šíri takmer ako reťazovú poštu "šťastia"!

