Toľko šťastia, ako mal Riznam k nemá až 2 000 Slovákov ročne a rakovine hrubého čreva podľahne. Zdravotníci pritom dlhodobo prízvukujú, ako zabrániť najhoršiemu.

Rizman si zašiel na kontrolu, lekárka mu navrhla preventívnu kolonoskopiu a po nej zostal doslova v šoku. „Na preventívke mi našli v hrubom čreve niečo zlé. Padlo rozhodnutie riešiť to chirurgicky a pokiaľ možno rýchlo. V týchto dňoch mi došiel výsledok, ten nádor/útvar bol nezhubný,“ napísal Rizman na sociálnej sieti s tým, že operácia dopadla podľa zdravotníkov dobre. Lekár následne prezidentkinmu partnerovi povedal, že osvetu a preventívne prehliadky treba robiť práve preto, aby sa problém identifikoval v zárodku, kým sa dá efektívne vyriešiť.

„Samozrejme, že výsledky histológie sme očakávali s napätím,” prezradila pre Plus JEDEN DEŇ hlava štátu. Nepriamo priznala, že niekoľko dní kvôli partnerovi poriadne tŕpla a mala veľké obavy. A rovnako to platí aj pre jej polovičku: „Posledné dva týždne neboli pre nás najľahšie. Som rada, že operácia dobre dopadla a že som Jurajovi mohla byť nápomocná, keď sa doma zotavoval.“

Rakovina hrubého čreva je mimoriadne zákerné ochorenie, ak sa však zachytí v počiatočných štádiách, šanca, že sa z toho človek dostane, je až na úrovni 90 %. A práve preventívne prehliadky sú v tejto súvislosti extrémne dôležité. Ako je na tom s preventívkami Čaputová? Aj na to sa jej náš denník opýtal. „Preventívne prehliadky sa sama snažím dodržiavať, hoci nie vždy mi to vychádza,” reagovala prezidentka. A zároveň pripomenula, aby ľudia tieto kontroly rozhodne nepodceňovali, ani sa ich nebáli. „Všetkým, ktorí váhajú, ich odporúčam. Je veľmi dôležité zachytiť ochorenie včas. Táto skúsenosť nám obom znova pripomenula, aké veci sú v živote naozaj podstatné,“ podčiarkla prezidentka na záver.

Na Slovensku podľa lekar.sk pribudne ročne až 5 000 občanov s rakovinou hrubého čreva a máme druhú najvyššiu úmrtnosť na toto ochorenie v Európe. Rakovina hrubého čreva vzniká postupne vo forme výbežkov – polypov. „Ak sú polypy odhalené v ‚neškodnej‘ fáze, je možné ich jednoducho počas kolonoskopie odstrániť a k vzniku rakoviny nedôjde,“ píše odborná stránka. Ženy po štyridsiatke majú podľa zákona nárok na preventívne mamografické vyšetrenie každé dva roky. Už po dovŕšení 20 rokov má žena nárok na bezplatnú ultrasonografiu prsníkov. Nežné pohlavie teda môže absolvovať vyšetrenie každý rok. Na preventívne testovanie hrubého čreva má nárok každý občan po dovŕšení 50. roku.