Dôležitou súčasťou spoločného stretnutia je práve akonomika. Prezidentka Čaputová spolu s prezidentom Slovinska otvorí Biznis fórum. Obehová ekonomika, čistá mobilita, digitalizácia – práve toto sú podľa prezidentky témy, ktoré by mali patriť medzi priority Slovenska v najbližších rokoch. Zdôrazňuje, že je to dôležité najmä ak chceme naplno využiť historickú príležitosť, ktorá sa nám ponúka v rámci európskeho plánu obnovy.

Týždne plánovania

Kto by si myslel, že takáto zahraničná návšteva je len tak, ten by sa veľmi mýlil! Prezidentský palác potvrdil, že príprava takejto oficiálnej návštevy trvá niekoľko tyýždňov, až mesiacov. "Od hľadania vhodného termínu, cez zadefinovanie si obsahovej časti rokovaní, zloženie jednotlivých delegácií až po výber menu. Je to komplexný proces, do ktorého sú zahrnuté rôzne odbory v rôznom čase príprav, v spolupráci s pani prezidentkou," potvrdila Martina Goffová. V tomto prípade je ťažiskom najmä spoločné slovensko-slovinské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať v rámci oficiálnej návštevy slovinského prezidenta. Preto je zematicky zamerané na firmy, ktoré rozvíjajú konkrétne riešenia v oblasti inovatívnej a environmentálne udržateľnej výroby a služieb.

Zuzana Čaputová a Borut Pahor počas slávnostnej prehliadky pred čestnou strážou Zdroj: Martin Baumann

Ako je to s formalitami?

Martina Goffová z tímu prezidentky potvrdila, že formálna časť zahŕňa aj prípravu a štúdium podkladov, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie o danej krajine, našej ekonomickej a medzinárodnej spolupráci. "Zároveň sú súčasťou všetky naše stanoviská v oblastiach, ktorých sa jednotlivé rokovania dotknú. Príprava pani prezidentky si teda vyžaduje detailné preštudovanie týchto materiálov, ktoré jej po sfinalizovaní podkladov zaberie niekoľko hodín. Príprava príhovoru je tiež súčasťou takéhoto procesu," povedala našej redakcii.

Keďže jedným z hlavných výstupov tejto zahraničnej návštevy má byť zlepšenie spolupráce slovenských a slovinských firiem, prezidentka pozvala na Slovensko aj ministra hospodárstva a biznis delegáciu, ktorá sem prišla nadviazať nové kontakty spolupráce so slovenskými firmami v oblastiach inovatívnej a environmentálne udržateľnej výroby a služieb. "Prezentovať sa budú firmy podnikajúce v elektromobilite a nabíjacej infraštruktúry, ekologickejšej výrobe materiálov a plastov, nakladania s odpadmi, automatizácii a digitalizácii," vysvetlila Goffová s tým, že nezanedbateľnou časťou je aj vizuálna stránka.

Deň s prezidentkou - reportáž denníka Plus Jeden Deň, ktorý sprevádzal Zuzanu Čaputovú, prezidentku Slovenskej republiky počas pracovného výjazdu po západnom Slovensku. Na snímke počas návštevy obce Dolná Krupá vo výrobe medoviny Apis a počas návštevy rozária. Zdroj: MATEJ KALINA

Prezidentka je vždy tip top

Zuzana Čaputová si niekoľkokrát vyslúžila pochvalné slová od odborníkov a to najmä za to, ako reprezentuje Úrad prezidentka nielen doma, ale aj v zahraničí. Pamätná je jej návšteva Maďarska kde zaujala príhovorom, ale aj outfitom, ktorý pri príležitosti oficálnom stretnutí zvolila.

Zuzana Čaputová a prezident Maďarska János Áder Zdroj: TASR

To, že si prezidentka zakladá aj na hlbšom význame svojho odevu potvrdila aj Goffová z jej tímu. "Čo sa týka vizuálnej stránky, pani prezidentka sa na takýto typ podujatí vždy zverí do rúk svojej kaderníčke a vizážistke, ktoré ako skúsené profesionálky zvládnu celú úpravu za cca 1-1,5hodiny. Oblečenie pani prezidentky sa volí vždy s obľadom na to, aby bolo reprezentatívne a vyjadrovalo slávnosť chvíle a úctu k hlave štátu inej krajiny," vysvetlila.

Dnes prezidentka musela zvoliť kompromis nakoľko v prípade návštevy prezdienta Pachore ide o kombináciu oficálnej návštevy a "biznis meetingu" aj preto má prezidentka oblečené sako, a to napriek vysokým letným teplotám. Čieľom Boznis fóra je totiž aj zapojenie záujmových združení, podnikateľov a inovátorov v súkromnej ako aj vedecko-výskumnej sfére. Prezidentka ho považuje za kľúčové pre úspešnú transformáciu krajiny. "Práve nositelia nových myšlienok sú spčasťou nevyhnutnej zmeny, ktorú naša ekonomika potrebuje," uzavrela.

Zuzana Čaputová Borut Pahor. Prezidentku čaká aj aktívna účasť na Biznis fórum, čomu prispôsobila aj svoj outfit. Zdroj: Martin Baumann

Na fóre sa budú totiž prezentovať aj firmy podnikajúce v elektromobilite a nabíjacej infraštruktúry, ekologickejšej výrobe materiálov a plastov, nakladania s odpadmi, automatizácii a digitalizácii. Priestor dostane 26 slovenských a slovinských firiem a združení. Spolu s nimi sa na podujatí zúčastnia vedci zo Slovenskej akadémie vied a slovinského Inštitútu Jožefa Štefana, a takisto predstavitelia národných platforiem (Circular Slovakia a SRIP). Prítomní budú aj zástupcovia slovinského prístavu Koper, ktorý je kľúčovým logistickým bodom pre slovenský export do sveta.