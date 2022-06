Politika by nemala byť o doťahovaní sa, kto príde s lepším, bombastickejším riešením. V súvislosti s protiinflačným balíčkom a jeho dôsledkami najmä pre samosprávy to v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ povedal trnavský župan Jozef Viskupič (46), spoluzakladateľ OĽaNO a príbuzný Igora Matoviča (49).

V rozhovore sa dočítate

Existuje rozdiel medzi predošlými a súčasnou vládou z pohľadu samosprávy?

Prečo sa samosprávam nepozdáva Matovičov protiinflačný balíček.

Ako sa nedostatok financií pre samosprávy dotkne peňaženky obyčajného Slováka.

Kedy sa budú môcť všetky obce Trnavského samosrpávneho kraja tešiť z kompletnej infraštruktúry vodovodov a kanalizácii.

Ako bude kraj riešiť nedostatok škôlok a škôl s vyučovaním v slovenčine.

Aký má župan momentálne vzťah so svojim bratrancom Igorom Matovičom.

Koho z dvojice Igor Matovič a Eduard Heger považuje za šéfa.

Županom ste už od roku 2017 a tak máte možnosť porovnávať. Bola výmena vlád pre vašu samosprávu prínosom?

Vo funkcii som štyri roky, za ten čas som zažil štyroch premiérov a musím povedať, že z pohľadu samosprávy boli všetci „akoby ich jedna mater mala." Prakticky všetci premiéri sa k nám správali nepartnersky. Od Fica, Pellegriniho, Matoviča aj Hegera som chcel spoločné stretnutia na úrovni vlády. Čo by predstavovalo základ pre dobrý partnerský dialóg. Taký, aký bez problémov funguje v Českej republike, kde sa hejtmani (župani, pozn. red.) stretávajú s vládou štyrikrát do roka. Počas pandémie alebo utečeneckej krízy partnersky rokovali operatívne. My sme žiadali aspoň o jedno – dve stretnutia ročne, no žiadna z doterajších vlád našej požiadavke nevyhovela. Vo finále tak nemôžem povedať, že vzťah k samosprávam sa s príchodom novej vlády významne zmenil.

Jozef Viskupič Zdroj: MATEJ KALINA

Aby tomu vaši čitatelia rozumeli, samosprávy už pri svojom vzniku zdedili majetok v otrasnom stave a navyše s tzv. investičným dlhom. Župy mali vždy málo peňazí napríklad na udržiavanie ciest a v nich ukrytú tak citlivú infraštruktúru akou sú mosty. Aj preto sme žiadali o navýšenie financií cez rôzne príklady z iných krajín. Napriek tomu cúvame a samospráva dostáva menšie peniaze. V tom, že hovoríme o opodstatnených požiadavkách nám dáva za pravdu aj európsky rebríček, ktorý meral mieru prerozdelenia financií množstvom povinností, ktoré ležia na pleciach samospráv. Tie naše síce majú porovnateľné množstvo povinností, no finančne sú absolútne na chvoste.

Vyšší daňový bonus, vyššie prídavky či peniaze na krúžky. To všetko je súčasťou protiinflačného balíčka vďaka, ktorému by sa podľa vlády mal rozpočet bežnej slovenskej rodiny navýšiť. Naopak samosprávy hovoria o zastavení investícii, o nedostatku peňazí na škôlky, školy, či domovy sociálnych služieb, čo sa prirodzene musí odraziť aj na výdavkoch obyčajných Slovákov. V skratke teda hovoríte presný opak a síce, že rozpočet rodín sa zníži. Kto teda klame?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE