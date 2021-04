Boj mamičky Beáty sa začal v marci 2017. Po rozchode s bývalým partnerom Danielom Kvocerom požiadal súd o zverenie starostlivosti ich syna Dávida do jeho výlučnej starostlivosti. "Sudkyňa jeho žiadosti vyhovela do piatich dní, čo je neštandardne rýchly postup," spomína Beáta. Dodala, že lehota pri neodkladnom opatrení je približne 30 dní. Beátino posledné neodkladné opatrenie sa rozhodlo až po 8 mesiacoch.

Napriek právoplatnému uzneseniu z roku 2018, podľa ktorého mal Dávid so svojou mamou tráviť každý druhý víkend, sa tak podľa Beáty nikdy nestalo. "Expartner vôbec nerešpektuje všetky doteraz vydané právoplatné uznesenia," povedala s dôvetkom, že neskôr vyšlo ďalšie uznesenie o asistovanom styku, podľa ktorého sa so synčekom mala stretávať v Centre pre rodiny s deťmi za prítomnosti psychológov.

Otec mal pritom prvé dve stretnutie odignorovať a Dávida mal priniesť až na tretie v poradí. To sa uskutočnilo vo februári tohto roka. "Moje dieťa ma nevidelo 31 mesiacov. Najprv sa mi pozdravil dobrý deň. Neskôr sa uvoľnil sa a vzápätí sme sa hodinu rozprávali a smiali, akoby sme sa nevideli len jeden deň a nie celých 31 mesiacov," povedala Beáta pre náš denník. Stretnutie dopadlo pozitívne, no bývalý partner podľa užialenej Beáty jej naďalej bráni v stretávaniu sa so synom.

Pre Beátu v súčasnosti svitá nádej v podobe nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Ako nám povedala, trestné oznámenie na svoj celý spis podala osobne v podateľni Úradu špeciálnej prokuratúry do vlastných rúk Lipšica. Verí tak, že pod dozorom nového špeciálneho prokurátora sa jej pomôže nastoliť spravodlivosť.

Expartner Beáty Janočkovej je pritom bývalý šéf Vodohospodárskej výstavby a vysokopostavený manažér Daniel Kvocera. Do funkcie sa dostal ako nominant strany Most-Híd. V minulosti sa jeho meno spájalo aj s jeho bývalou asistentkou Magdalénou Tokárovou. Tá v minulosti pracovala ako asistentka Pavla Ruska.

Kvoceru v súdnych sporoch o syna zastupoval advokát Andrej Gara. Slovenská advokátska komora aj pre sťažnosť Beáty začiatkom tohto roka spustila jeho disciplinárne konanie. Hovorkyňa Slovenskej advokátskej spoločnosti Alexandra Donavová portálu tvnoviny.sk potvrdila, že na advokáta dostali viacero sťažností. Pre Garu môže disciplinárne konanie znamenať napríklad aj úplné vyškrtnutie zo zoznamu advokátov.

Jednu zo sťažností podala Dávidova mamička s viacerými "vymazanými" rodičmi, ktorých expartnerov zastupoval práve Gara. V sťažnosti uvádzajú, že ich prípady mali veľmi podobný priebeh - obviňovanie z únosu alebo pokusu o únos, psychické týranie detí alebo zverejňovali citlivé informácie zo spisu. "Pani Janočková má právoplatnými rozhodnutiami súdov zakázané medializovať akékoľvek skutočnosti týkajúce sa vyššie uvedenej veci, má explicitne zakázané šíriť nepravdy, kriminalizovať, ohovárať a písať ňou vymyslené príbehy o otcovi, o právnych zástupcoch otca a ďalších osobách," povedal Gara pre portál s dôvetkom, že všetky informácie o prípade zverejnil so súhlasom klienta.

Postih vo forme pokuty dostal aj ďalší zainteresovaný v prípade - klinický psychológ, ktorý v roku 2018 vypracoval znalecký posudok v prípade. Práve na jeho základe nakoniec malého Dávida zverili otcovi. Psychológ podľa portálu viackrát pochybil a dostal pokutu 400 eur. Súd, ktorý o prípade rozhodoval, bol zároveň v kompetencii sudcu Dávida Lindtnera, ktorý je v súčasnosti obvinený z prijímania úplatku a zasahovania do nezávislosti súdu.