Tisícky ľudí vyšli v utorok do ulíc protestovať proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a opatreniam prijatým pre pandémiu nového koronavírusu. Účastníci však nerešpektovali zákaz zhromažďovania a to napriek platnému núdzovému stavu. Ako chce teraz postupovať polícia?

Protesty, ktoré sa konali 17. novembra , nemali podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) nič spoločné s pokojným prejavom názoru. Pred stredajším rokovaním vlády potvrdil, že zranení boli aj viacerí policajti. Podľa našich informácií mal jeden z mužov zákona takmer prísť o zrak. Zároveň účastníci protestu policajným zložkám vulgárne nadávali. Rovnako pristupovali aj k novinárom. V niekoľkých prípadoch malo dôjsť aj na fyzické útoky.

"Boli tam ľudia, ktorí naozaj chceli vyprovokovať násilie a bitky, používali rôznu pyrotechniku, výbušniny a aj z tejto pyrotechniky boli zranení niektorí policajti," uviedol minister. Páchateľov podľa Mikulca identifikovali. Niektorí boli zadržaní, ostatných majú riešiť v ďalších konaniach. Hrozí im aj trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. Ako pripomenul, trestná sadzba je v tomto prípade do 24 rokov. "My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni,"dodal.

Podľa právnika Daniela Mila došlo v prípade vulgárnych nádavok k porušeniu zákona. V prípade nadávok, ktoré boli podmienené etnickou či náboženskou príslušnosťou, takéto správanie môže napĺňať podstatu trestného činu. "Hanobenie rasy, národa a presvedčenia a to v spojení vulgárnej nadávky s etnickou, alebo náboženskou príslušnosťou. V tomto prípade v spojení s prívlastkom židovský," vysvetlil právnik Milo s tým, že ak je v takejto podobe prednesené verejne, tak dáva dôvod na to, aby polícia osoby s týmto prejavom predviedla a následne vzniesla obvinenia.



Zároveň upozornil, že je jedno, či osoba, ktorej je takto vulgárny prejav adresovaný, je židovského pôvodu či vierovyznania, alebo nie. "V každom prípade takéto správanie spadá pod skutkovú podstatu hanobenia rady, národa, alebo presvedčenia. Sadzba je v takomto prípade jeden až tri roky," uzavrel právnik pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Nebezpečný precedens?

Zároveň podľa právnika protesty dokázali, že v prípade tisícok ľudí je vymáhanie dodržiavania opatrení nerealizovateľné. Zhoršovanie pandemickej situácie tým, že občania sa zgrupili na verejnosti počas núdzového stavu, kedy je zákaz zhromažďovania a to bez rúšok, nie je možné riešiť blokovou pokutou, ale dáva možnosť na správne konanie neskôr. "Ak by v danej situácii došlo k zásahu políciou, hrozilo by vypuknutie väčších nepokojov a zraneniam," vysvetlil Daniel Milo s tým, že všetko závisí od toho, či sa polícii podarí konkrétne osoby stotožniť.

Čo na to polícia?

Hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov informoval, že polícia celý priebeh udalosti monitorovala a aktívne riešila. "Polícia zadržala a predviedla na policajné oddelenia 14 osôb, zaoberáme sa aj ďalšími osobami, ktoré verejne prezentovali na zhromažďovaní (a to nielen verbálnym spôsobom) extrémistické prejavy, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu,"upozornil s tým, že polícia v týchto prípadoch podniká úkony na zistenie totožnosti osôb, ktoré sa dopustili protiprávneho konania.

"O pomoc pri stotožňovaní sme v minulosti žiadali aj verejnosť a to prostredníctvom sociálnych sietí a médií, predpokladáme, že po vyhodnotení audiovizuálnych záznamov bude tomu tak i v prípade včerajších neohlásených zhromaždení. V tejto súvislosti musíme zároveň vyjadriť vďaku za dobrú spoluprácu občanov s políciou," uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ.