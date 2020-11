"Zdravotníci, ktorí sa o mňa starajú, medzi sebou perfektne spolupracujú. A ja to cítim na mojom zlepšujúcom sa zdravotnom stave," napísal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na sociálnej sieti. "Toto by mal byť príklad aj pre politikov, že len spoluprácou a nie hejtovaním sa zlepší aj 'zdravotný stav našej spoločnosti',"dodal Kollár.

"Dnes je dvadsiaty deň po mojej autohavárii a dnes sa vám prihováram prvýkrát zo sedu," hovorí Kollár, ktorému zdravotný stav už umožňuje sedieť. Podľa jeho slov za to vďačí najmä doktorom, sestričkám a fyzioterapeutom, ktorí ho ošetrovali.

Kollár vo videu ocenil, ako lekári z troch nemocníc spolu ťahali za jeden povraz pri liečení jeho zranení, pričom sa "nehejtovali"."Oni si nedávali odkazy cez sociálne siete, oni nerobia proti sebe tlačovky, ale oni spolupracujú," hovorí Kollár a dodáva, že práve spolupráca lekárov, pri ktorej sa navzájom dopĺňajú, ho dokázala postaviť z postele.

"Keď som si uvedomil, že akým spôsobom medzi sebou komunikujú politici, a to je jedno, či koaliční, opoziční, mimoparlamentní, ale všetci dokopy - akým spôsobom nespolupracujú, akým spôsobom sa napádajú, hejtujú a urážajú, tak som pochopil, že pokiaľ my nebudeme spolupracovať, tak ako to dokázali zdravotníci, tak Slovensko sa nepohne ďalej,"vysvetlil Kollár.

Boris Kollár mal autonehodu v sobotu 24. októbra, keď do jeho auta nabúralo iné osobné auto na križovatke v Bratislave. Kollár si pri nehode zlomil druhý krčný stavec. V aute s ním sedela aj bývalá finalistka Miss Universe a vizážistka Miroslava Fabušová.