Druhá vlna pandémie COVID-19 zasiahla Slovensko nečakane tvrdo a v stredu (7. októbra) v našej krajine za jediný deň pribudlo až 1 037 nakazených. Celkovo sme na Slovensku od vypuknutia pandémie zaznamenali už 15 726 prípadov nákazy. A premiér Igor Matovič (47) nevylučuje, že vláda bude musieť represívne opatrenia opäť sprísňovať. „Ak by nám naďalej počty pozitívne testovaných rástli a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozili by sme životy a zdravie - takže je to životná nevyhnutnosť,“ uviedol.

Hoci sa nám môže zdať, že sme sa ocitli v unikátnej situácii, opak je pravdou. Ministerstvo vnútra v spolupráci s políciou SR zverejnili dobové dokumenty, ktoré zachytávajú zoznamy opatrení a odporúčaní pri boji s epidémiami pred sto rokmi. “Kolegovia zo Slovenského národného archívu našli v archívnych fondoch zaujímavé dokumenty, ktoré sa viažu k chrípkovej epidémii na Slovensku v rokoch 1919 až 1920 a epidémii cholery v Uhorsku v 19. storočí. Ako sa môžete presvedčiť, už pred sto rokmi ľudia poznali základné pravidlá, ako sa chrániť pred epidémiami, a v mnohom sú podobné tým súčasným.,”informovalo ministerstvo.

Španielska chrípka

Tvz. Španielska chrípka zúrila v európe najmä v rokoch 1918 až 1920 a nakoniec si vyžiadala viac obetí ako samotný celosvetový konflikt. Španielska chrípka postihla aj Slovensko, pričom základné opatrenie v boji proti tomuto zákernému nepriateľovi boli aj vtedy sociálny odstup, izolácia chorých, dezinfekcia či udržiavanie čistoty, umývanie rúk, časté vetranie, ale aj rúška.

Úrady už v tých časoch pristupovali k zákazom návštev v nemocniciach, k prechodnému uzatváraniu škôl či k zákazu uskutočňovať tanečné zábavy… A boli to práve tieto opatrenia, ktoré nakoniec pomohli Európe nad jednou z najväčších pandémii ľudstva zvíťaziť. Ako uvádza ministerstvo, “možno slovník a štylistika textu sa nám budú zdať z dnešného pohľadu úsmevné, no podstata týchto opatrení ostáva rovnaká dodnes”. Fotografie a texty dobových dokumentov nájdete v galérii.