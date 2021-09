Skúsi šťastie u liberálov? Osud rozhádanej strany Za ľudí by už čoskoro mohol spečatiť definitívny odchod zoskupenia okolo ministerky Márie Kolíkovej (47). Vzbúrenci by si podľa „proroctva" šéfa parlamentu Borisa Kollára (56) mohli nájsť uplatnenie práve v SaS.

O možnom prechode Kolíkovej do SaS sa hovorilo už niekoľko dní. Opätovne to spomenul aj šéf Sme rodina v diskusnej relácii televízie Markíza. „Myslím si, že Mária Kolíková s odídencami zo strany Za ľudí prejdú do strany SaS a potom stratíme koaličného partnera," povedal. Kollár tiež zdôraznil, že koalícia nemôže mať jedného z partnerov, ktorý má dva až štyri hlasy. Podľa neho je možné, že potom by nastali zmeny v koalícii vrátane prerozdeľovania postov.

Samotná Kolíková zatiaľ prípadný prestup do inej strany komentovať nechce. „Nateraz som stále podpredsedníčkou strany Za ľudí a ministerkou spravodlivosti. Ak by sa na tomto malo čokoľvek zmeniť, určite budem o tom informovať," odkázala pre denník Plus JEDEN DEŇ. Jej stranícka líderka Veronika Remišová (45) však s ministerkinými slovami nesúhlasí. „Kolíková sa netají tým, že už dlhší čas rokuje s inými politickými stranami o tom, ako aj odísť zo strany, aj si zachovať funkcie, ktoré členovia skupiny majú vďaka strane a vďaka práci jej členov. Je zrejmé, že celý nezmyselný konflikt, ktorý v strane vyvoláva skupina okolo Márie Kolíkovej, bol len zámienkou na odchod," zhodnotila Remišová pre náš denník. Údajné plánovanie odchodu zo strany považuje za zradu hodnôt a jej členov.

Líder SaS Richard Sulík (53) na otázky o prípadnom prechode Kolíkovej a iných členov Za ľudí do strany SaS do uzávierky nereagoval. Paradoxom situácie je, že ak by sa tak skutočne udialo, Kolíková by aspoň teoreticky opäť mohla pomýšľať na sľubnú stranícku kariéru. „Richard sa netají tým, že vníma posledné voľby ako jeho posledné a že by rád uvažoval aj nad nejakými nástupcami v strane," vyhlásil v nedávnom rozhovore pre náš denník štátny tajomník zahraničných vecí Martin Klus (41).

Takýto kariérny postup je však podľa odborníkov nepravdepodobný. „Myslím, že to je veľmi málo pravdepodobné. Bola by úplným straníckym nováčikom a v SaS sú ľudia, ktorí sa angažujú od samého začiatku. Prešli výrazným kariérnym postupom a teda nič podobné neočakávam," zhodnotil politológ Grigorij Mesežnikov. „SaS je až elitárskou stranou, ktorá medzi seba nepúšťa ľudí, ktorí by neboli dostatočne preverení. Viem si predstaviť, že Richard Sulík má o svojom nástupcovi úplne iné predstavu," uviedol politológ Radoslav Štefančík.

Veronika Rmišová a Mária Kolíková Zdroj: TASR

Mesežnikov dodáva, že pre túto chvíľu sú podobné úvahy predčasné a zatiaľ nie je jasné ani to, či k akémukoľvek prestupu dôjde. „Všeličo sa hovorí, no ja som zatiaľ nezachytil pohyby, ktoré by svedčili o tom, že skupina okolo Márie Kolíkovej sa už chystá do SaS. Z pohľadu koalície by bolo oveľa lepšie, ak by neprišlo k zmene v pomere síl medzi koaličnými partnermi," uzavrel.

Prečítajte si tiež: