Podnikateľ Zoroslav Kollár, obvinený v kauze Víchrica, bol prepustený na slobodu, no dlho sa na nej neohrial. Tak ako pred pár týždňami na Moniku Jankovskú, aj na neho čakala NAKA pred bránou Ústavu na výkon väzby a opätovne ho zadržala.

Kollára mali podľa TV JOJ prepustiť z väzby na podnet dozorového prokurátora. Hneď ako vyšiel spoza múrov ústavu ho však zadržali pre ďalšiu kauzu. Tentoraz má ísť o kšefty s ilegálne vyrábanými cigaretami.

V tomto prípade má byť stíhaný spolu s exšéfom Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovítom Makóom a členom mafiánskej skupiny "piťovci" Tomášom Rajeckým. Kollár má byť aktuálne v cele policajného zaistenia na NAKA v Bratislave a čaká ho výsluch. Je pravdepodobné, že vyšetrovateľ bude pre neho žiadať väzobné stíhanie.

Dopadol by teda rovnako, ako nedávno Monika Jankovská. Tú prepustili v kauzách Búrka a Víchrica na slobodu, no vzápätí ju zadržali pre obvinenie v prípade Fatima. Potom súd rozhodol, že ju berie do väzby.

Na slobodu dnes pustili aj ďalšieho obvineného v kauze Víchrica - exsudcu Davida Lindtnera. „Obvinený Z. K. a obvinený D. L. boli dnes príkazom dozorujúceho prokurátora prepustení z väzby na slobodu,“ povedal pre hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Lindtnerov advokát Milan Cibík ocenil krok prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), že k prepusteniu došlo ešte pred uplynutím lehoty väzby. Exsudca mal šťastie a po prepustení ho nezadržali v inej kauze ako Kollára.

