Michal Serbin ako prokurátor riešil prípad zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta, Michala Kováča mladšieho, do zahraničia. Silný tlak na jeho osobu ho napokon priviedol na psychiatriu.

Vo veku 68 rokov zomrel v stredu dopoludnia bývalý prokurátor Michal Serbin. Informuje o tom spravodajský portál TV JOJ noviny.sk, ktorému túto informáciu potvrdili dva od seba nezávislé zdroje.

Michal Serbin je známy najmä z kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho. Práve on vtedy ako prokurátor zažaloval 13 obvinených, medzi ktorými bol aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa. Od toho momentu musel byť nonstop strážený políciou.

Serbin mal na starosti všetky kauzy týkajúce sa Ivana Lexu. Silný tlak na jeho osobu, ktorý súvisel aj s veľkou medializáciou prípadu zavlečenia Michala Kováča ml. mal vplyv aj na jeho psychické zdravie. V roku 2003 musel byť hospitalizovaný na psychiatrii.

"Nič lepšie sa mi nemohlo stať. Nemusím si ničiť nervy so všetkými idiotmi. V najlepšom treba odísť. Snažil som sa, ale všetko to išlo navnivoč. Nemalo to žiadny efekt,“ uviedol Michal Serbin pri jeho odchode z prokuratúry.

Svoj život dožil na invalidnom dôchodku, pričom sa venoval svojej veľkej záľube - hudbe.