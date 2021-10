O téme chce diskutovať aj na koaličnej rade. Obmedzovania zdravotnej starostlivosti sa podľa poslanca NR SR a exministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) pacienti báť nemusia. Poslanci to uviedli v diskusnej relácii TA3 V politike.

Bittó Cigániková považuje zníženie platieb za poistencov štátu o viac ako 232 miliónov eur tiež za súčasť boja hnutia OĽANO za jednu zdravotnú poisťovňu. "Ak sa budeme takto správať aj v budúcnosti k zdravotným poisťovniam, budú krátiť zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a budú si vytvárať väčší rezervný vankúš. Teraz zníženie zvládnu, ale neskôr to môže znamenať obmedzenie zdravotnej starostlivosti," upozornila Bittó Cigániková.

Krajčí však oponoval, že poisťovne budú mať 60-milionovú úsporu, pre pokračujúcu pandémiu sa tiež očakáva, že dôjde k odkladaniu zdravotnej starostlivosti a preto je v súčasnosti možné si časť peňazí odložiť. "Keby súkromné poisťovne neurobili určité účtovné operácie, vykázali by zisk. Je dôležité, aby teraz dostali len tie peniaze, ktoré potrebujú," uviedol Krajčí.

Zdôraznil, že v prípade, ak nemocnice budú mať zvýšené náklady na pacientov s COVID-19 či na príplatky pre zdravotníkov, financie dostanú. "To pôjde z iných zdrojov, mimo zdravotného poistenia," pripomenul Krajčí. Obmedzovania zdravotnej starostlivosti sa podľa Krajčího pacienti báť nemusia.

Znižovanie platieb by podľa nezaradeného poslanca NR SR, podpredsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD a bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho nemal súčasný šéf zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) dovoliť. "Ak minister nezabojuje, znamená to, že hodil zdravotníctvo cez palubu. Mal by s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) rokovať a vysvetľovať," apeloval Raši. V opačnom prípade štát začne nútiť poisťovne, aby znižovali platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nevyhnutné je tiež podľa neho zvyšovať platy zdravotníkom, inak hrozí ich masívny odchod.

Poslanec NR SR Vladimír Baláž (Smer-SD) je presvedčený, že k obmedzeniu základnej zdravotnej starostlivosti nedôjde. "My ale potrebujeme rozvíjať skríningové, preventívne programy, inovácie, ale to bez peňazí nepôjde," dodal Baláž.