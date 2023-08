Politici a ich výroky. To je téma, z ktorej by sa pokojne dala napísať aj poriadne hrubá kniha. Nemuseli by sme pritom ísť v myšlienkach ani ďaleko do sveta, stačí sa porýpať v histórii slovenskej politickej scény. Pohybujú sa na nej totiž osoby a osobnosti, ktorých výroky sú skutočne nezabudnuteľné.

Napríklad taký Ján Slota sa do análov zapísal ako politik, ktorý holdoval alkoholu, vďaka čomu vzniklo hneď niekoľko komických, drsných, ale aj kontroverzných výrokov. Azda najlegendárnejší je: "My pôjdeme do tankoch a zrovnáme Budapešť."

Kráľ komických výrokov a brbtov bol jednoznačne exprezident Ivan Gašparovič, ktorý bol vo funkcii dve volebné obdobia. Za 10 rokov toho teda stihol vypustiť z úst skutočne veľa. "Gusto, poď to dokončiť. Mňa tam volajú k tomu starému *ujovi," je jeden z nich, keď hovoril o exprezidentovi Michalovi Kováčovi ešte v čase, keď zastával funkciu predsedu parlamentu. Legendárna je aj jeho odpoveď novinárke, ktorá sa ho pýtala na nevymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora: "Vy ste analfabet? Neviete čítať rozhodnutie Ústavného súdu? Tam to máte biele na čiernom."

Zahanbiť sa nedal ani Igor Matovič, ktorého výroky boli častokrát skôr útočné či trápne, než zábavné. Azda najvtipnejšie bolo, keď sa kameramana v Bruseli opýtal, či by mohol svoju "reč" predniesť ešte raz. "Can I go one time? Next time?," opýtal sa. Keď zistil, že sa ide "naživo", tresol sa po hlave a povedal: "It is "lajf". Oh, no."

Najnovšie sa s vtipným výrokom o slovo prihlásil bývalý predseda SDĽ a niekdajší veľvyslanec v Maďarsku a Českej republike, Peter Weiss. Ten sa momentálne nachádza na zahraničnej dovolenke, odkiaľ zverejnil poriadne zaujímavú fotografiu. Nakoľko je leto, je na nej expolitik polonahý. Keď však uvidíte, čo na zábere robí, odpadnete. Vzniknutú fotku okomentoval slovami: "Aspoň na chvíľu sa človek cíti byť Onasisom." Pri pohľade na fotografiu, pochopíte...

KONTROVERZNÝ ZÁBER PETRA WEISSA NA DOVOLENKE NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.



Prečítajte si tiež: