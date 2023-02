Miroslav Žiak (35) stratil poslanecký mandát po tom, ako sa jeho predseda SaS Richard Sulík (55) vrátil do parlamentu. Následne sa obrátil so sťažnosťou na súd. Aktuálne sú známe prvé výsledky prešetrenia jeho sťažnosti!

Žiak vo voľbách do Národnej rady získal 3 635 preferenčných hlasov. Do parlamentu nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca svojho šéfa Richarda Sulíka, ktorý sa stal ministrom hospodárstva. Poslanecký mandát stratil po tom, ako na prelome augusta/septembra 2022 ministri SaS podali demisiu a ich náhradníci im museli uvoľniť miesto v parlamente. Odídenci následne pociťovali veľkú skrivodlivosť.

Systém poslaneckých náhradníkov označil Žiak za nespravodlivý a následne sa s touto vecou obrátil aj na súd. Ako toho času uviedol, nesleduje to, aby sa mohol vrátiť späť do vysokej politiky. Jeho snahou je dosiahnuť, aby mu súd dal za pravdu v tom, že systém nie je nastavený správne. Popretie rovných podmienok vidí Žiak v tom, že jeho mandát ako náhradníka zanikol v dôsledku uplatnenia mandátu zvoleného poslanca, na ktorého miesto nastúpil. Pritom mandát ostatných náhradníkov za rovnakú stranu, ktorí dosiahli horší výsledok vo voľbách, ostal zachovaný.

Žiak tvrdí, že občania vo voľbách určili poradie všetkých kandidátov, teda aj náhradníkov, a to na celé volebné obdobie. Preto, ak rozhodnutie predsedu národnej rady nerešpektuje toto poradie kandidátov a jeho výsledkom je stav, že jeho mandát zaniká a súčasne v národnej rade ostávajú pôsobiť náhradníci za tú istú politickú stranu s vyšším poradovým číslom, ako má on, takéto rozhodnutie predsedu národnej rady nemožno považovať za ústavne súladné. Žiak žiada, aby ústavný súd napadnuté rozhodnutie zrušil, priznal mu finančné zadosťučinenie 5 000 eur a nahradil trovy konania.

Aktuálne sa v prípade sťažnosti exposlanca veci pohli dopredu. „Ústavný súd nezistil, že by v okolnostiach veci neboli splnené všetky ústavné a zákonné predpoklady na prijatie ústavnej sťažnosti sťažovateľa na ďalšie konanie, pričom otázku opodstatnenosti tvrdení v nej obsiahnutých bude potrebné posúdiť v konaní vo veci samej. Ústavný súd preto v súlade s § 56 ods. 5 zákona o ústavnom súde prijal ústavnú sťažnosť na ďalšie konanie v celom rozsahu. V konaní o prijatej ústavnej sťažnosti ústavný súd následne rozhodne aj o ďalších požiadavkách sťažovateľa uplatnených v petite ústavnej sťažnosti,“ píše sa v uznesení Ústavného súdu SR, ktorý obdržal Žiak. Súd teda zistil, že sťažnosť spĺňa formálne náležitosti a požiadavky a jej vecnú opodstatnenosť posúdi v konaní vo veci samej.

Na záver len poznamenajme, že známy saskár by sa mohol čoskoro opäť vrátiť do parlamentných lavíc. Ak sa jeho bývalý kolega Martin Klus stane členom Európskeho dvora audítorov, uvoľní sa tým miesto poslanca v Národnej rade SR. Tlačové oddelenie strany SaS nám nedávno potvrdilo, že náhradníkom za Klusa by mal byť práve Žiak.