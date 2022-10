Štvorica exredaktorov podpísala v roku 2018 kritický list voči krokom vedenia RTVS v čase, keď stál na jej čele Jaroslav Rezník a novým šéfom spravodajstva sa stal Vahram Chuguryan. Netrvalo dlho a RTVS s nimi ukončila zmluvu. Ako uvádza Denník N, štvorica mala uzatvorené nevýhodné externé zmluvy, ktoré umožňovali verejnoprávnej televízii ukončiť s nimi spoluprácu z mesiaca na mesiac.

Čekovský so svojim exkolegami namietali, že aj keď pracovali na externú zmluvu, v skutočnosti išlo o zastretý pracovný pomer. Rozhlas a televízia Slovenska im zmluvu totiž predlžovala každý mesiac, a to hneď niekoľko rokov. Súčasný poslanec mal ešte pred výpoveďou pýtať od vedenia klasickú internú zmluvu, no vraj ju nedostal s vysvetlením, že by to bolo drahšie.

Vyhodený štvorlístok by mal dostať od RTVS "odškodné" v podobe niekoľkých mesačných platov. Podrobnosti ale budú známe až v písomnom odôvodnení rozsudku. RTVS sa ešte môže proti rozhodnutiu okresného súdu odvolať.

