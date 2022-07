Slovenskí politici sa radi pýšia okázalým prepychom. Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť za hnutie OĽaNO Juraj Krúpa (45) medzi nich nepatrí, ale aj on si však vie užívať život naplno a dovoliť si luxusné veci. Najnovšie to potvrdil prírastkom do garáže, kde si zadovážil parádne Porsche!

Auto, ktoré nejazdí len tak bežne po našich uliciach a nemôže si ho dovoliť každý. Také je Porsche Cayenne, ktoré si Juraj Krúpa v súčasnosti vychutnáva naplno. Kto by si však myslel, že za športové fáro vyhodil ťažké peniaze, mýli sa. „Najazdených má viac ako 200-tisíc kilometrov. Je to SUV, ročník 2011,“ prezradil poslanec, keď sme sa ho spýtali, či je pravdou, že posledné dni jazdí na Porsche.

„Kúpil som ho prostredníctvom internetového portálu, taký milionár som ja,“ zdôraznil Juraj Krúpa. Podľa autobazar.eu je Porsche Cayenne s podobnými parametrami, ako je to poslancove, na predaj približne za 25-tisíc eur. Pri mesačnom plate poslanca, ktorý je 3 270 eur plus funkčné príplatky, to však nepredstavuje žiadnu závratnú sumu. Každý poslanec z Bratislavy k platu navyše dostane aj paušálne náhrady 2 180 eur. Dá sa teda povedať, že na viac ako 10-ročné špičkové auto si zákonodarca našetrí za pár mesiacov. Krúpa sa však viac k autu vyjadrovať nechcel a vraj ho budeme môcť vidieť počas septembrovej schôdze parlamentu: „Je to moje súkromie,“ dodal.

Vlastníctvo luxusných áut nie je pre našich politikov žiadnou výnimkou. Iba nedávno sa šéf Hlasu Peter Pellegrini (46) ukázal na novom Volve V90, ktoré sa predáva od 69,6 tis. eur. Bývalému premiérovi vraj auto požičala sestra. Volvo podľa majetkového priznania vlastní aj predseda Smeru Robert Fico (57). Vlani novinári pristihli poslanca OĽaNO Gyimesiho ako jazdí na luxusnom mercedese, on však poprel, že auto je jeho. Kabriolet za 54-tisíc si zase kúpil minister hospodárstva Richard Sulík. Z bývalých politikov mal jedno z najdrahších vozidiel šéf SNS Ján Slota, ktorý dal prednosť značke Bentley.

V galérii si pozrite naj fára našich politikov.

