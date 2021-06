Poslanec Juraj Šeliga to dnes dal "na Pellegriniho" a na sociálnu sieť zavesil obdobnú fotografiu s krovinorezom, akú v minulosti zverejnil expremiér Peter Pellegrini.

Známy politik NAPODOBNIL Pellegriniho: Z tej FOTO padnete DO KOLIEN!

Politika skopíroval ďalší koaličný poslanec! Líder Hlasu Peter Pellegrini je známy svojou aktivitou na sociálnych sieťach. Viackrát to však "prestrelil" a stal sa terčom vtipov. Koaliční poslanci mu to nedarovali a jeho fotografie sparodovali so všetkým, čo k tomu patrí.

"Mať záhradu nie je len zábava. Ako trávite víkend vy, priatelia?"napísal Pellegrini v máji minulého roka k fotkám, na ktorých je zachytený s kosačkou v rukách.

Pelelgrini s kosačkou a Fico Zdroj: FB

Internet zareagoval okamžite a z fotiek začali vznikať rôzne vtipy. K nim sa pridali aj niektorí politici. Dnes podobnú fotografiu zverejnil aj bývalý podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga."Pelle s krovinorezom robí cez 20%, tak reku skúsim. Peknú sobotu všetkým," napísal Šeliga na sociálnej sieti.