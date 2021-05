Už niekoľko dní hýbe našou politickou scénou kauza týkajúca sa tajného stretnutia, ktoré sa začiatkom tohto týždňa konalo v sídle Slovenskej informačnej služby (SIS). Prítomní na ňom boli tí najvplyvnejší predstavitelia štátu na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérom Eduardom Hegerom, ktorý stretnutie zorganizoval, predsedom parlamentu Borisom Kollárom či policajným prezidentom Petrom Kovaříkom. Nechýbal pochopiteľne ani riaditeľ SIS Michal Aláč, generálny prokurátor Maroš Žilinka či špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár odmieta tvrdenia, že by bolo pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby utajené. Priestory SIS, ako tvrdí, museli použiť pre miestnosť, aby sa dokázali v takom veľkom formáte rozprávať. Zároveň potvrdil, že stretnutie inicioval premiér Eduard Heger.

Stretnutie vyvolalo však aj poriadnu vlnu nevôle najmä u opozície. A to až do takej miery, že Smer-SD už podal návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze NR SR k spomínanej schôdzke. Premiér Eduard Heger) má na nej stretnutie vysvetliť poslancom. Predseda osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) zároveň zvolal mimoriadne zasadnutie výboru na stredu (26. 5.) ráno. "Urobili sme to, čo sme sľúbili. Predložili sme do NRSR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej žiadame predsedu vlády, pána Hegera, keďže zvolal toto stretnutie v pondelok (17. 5.), aby vysvetlil poslancom, čo sa tam dialo a prečo bolo potrebné zvolávať takéto utajené stretnutie," uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti.

K vzniknutej situácii sa najnovšie vyjadril aj nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok, ktorý zverejnil poriadne drsný status na svojom profile na sociálnej sieti.