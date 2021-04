Poslanec György Gyimesi dostal studenú sprchu! Hudobník Marián Greksa mu totiž adresoval dva otvorené listy - jeden v slovenčine a druhý v maďarčine - v ktorých politikovi narovinu povedal, čo si o ňom myslí.

"Do marca 2020, som o vás nikdy nepočul," začal hudobník čítať nepríjemný list. Pripomenul mu, že do parlamentu sa dostal len ako náhradník ministra obrany Jaroslava Naďa. Nezabudol mu pripomenúť, že počet hlasov, ktoré získal vo voľbách, by mu vo väčšine mmiest nestačila ani na zvolenie do mestského zastupiteľstva.

Greksa si počas čítania listu nebral servítku pred ústa. Pripomenul, že posledných 10 rokov medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na našom území vládol mier. "A teraz ste tu vy. Jeden rozdrapený poslanec Národnej rady," vyčítal mu s dodatkom, že práve on burcuje vášne medzi Maďarmi a Slovákmi. Dodal, že na stretnutí v Maďarsku mohol "aj vďaka šialencovi Matovičovi" porušiť medzinárodné protokoly.

Celé vyjadrenie Greksu nájdete v priloženom videu.