Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vetovala Matovičov protiinflačný balíček, ktorý rozprúdil ostrú kritiku v radoch politikov ale i odborníkov. Exminister životného prostredia, László Sólymos (MOST-HÍD) sa nezdržal a tiež si kopol do Matovičovho nárhu. Problém je však v tom, že si dal gól do vlastnej bránky!

Exminister László Sólymos na sociálnej sieti vyjadril podporu prezidentke a jej rozhodnutiu vrátiť protiinflačný balík z dielne Ministerstva financií na dodatočné prerokovanie. "Pani prezidentka sa nemohla rozhodnúť inak, ako tento horúcou ihlou šitý legislatívny zlepenec vrátiť na prerokovanie do parlamentu," uviedol Sólymos.

Doplnil, že ak by bol zákon riadne pripravený, nestalo by sa tak. "Premyslený, odborne podložený, dobre cielený kompenzačný balík, prerokovaný s dotknutými stranami by nikto nemohol spochybniť. Ani prezidentka tejto krajiny," napísal.

Exminister sa nad výmyslom ministra financií rozohnil. "Matovičov populistický zlepenec však do tejto kategórie nepatrí, preto si nezaslúžil nič iné," uzavrel.

Sólymos sa však poriadne kopol. V statuse namiesto slovenskej vlajky stála slovinská. Žeby exminister nevedel, ako vyzerá vlajka štátu, ktorého rezort roky riadil? Tak či onak, Sólymosa na chybu upozornili jeho sledovatelia v komentároch a exminister si svoj prešľap hneď opravil. Nebolo to však prvýkrát, čo sa mu takáto chyba stala. V statuse spred dvoch dní stále svieti vlajka inej krajiny.