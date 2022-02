Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár si nedávno začal vlasy začesávať do čela. Zostrihom ale mnohým pripomínal skôr ostavu Kráľa Kazisveta z kultovej rozprávky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Na zaujímavý účes sme sa opýtali aj samotného Kollára, ktorý sa nám snažil situáciu vysvetliť. „Ani o tom nepíšte, idem sa už ostrihať na milimeter. Je to dôsledok covidu a zavretých kaderníctiev,“ napísal nám.

V súvislosti so zostrihom politika sme oslovili aj známeho kaderníka Jirka Blatného. „Boris Kollár má problém s jemnosťou vlasov a výraznými kútmi a týmto účesom chce tento problém zakryť,“ uviedol odborník. „Radšej by som si priznal, že tých vlasov nemám veľa a že sa mi možno robí nejaká plešinka. Asi by som šiel strojčekom úplne nakrátko, a nie takto začesávať na jednu a druhú stranu,“ dodal na margo imidžu Kollára.

Zmenu účesu Borisa Kollára zaregistroval aj obľúbený kaderník celebrít Paviel Bendler. „Každý si všimol, že Boris Kollár nedávno zmenil účes. Aj v mojom okolí sa ma pýtali, aký mám názor na účes pána Kollára. Ja sa s ním osobne poznám už dlho a stále nosil kratší strih a veľmi mu to pristalo. Teraz má trošku dlhšie vlasy a dlhšiu ofinu,“ uviedol Bendler.

Následne Boris Kollár informoval o tom, že si ide svoj účes zmeniť, lebo vraj nechce vyzerať ako legendárna rozprávková postavička Majka z Gurunu. „Teraz by som to mohol mať na Bruca Willisa z deväťdesiatych rokov, vtedy mal také kúty,“ povedal Kollár kaderníčke.

